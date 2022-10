KRITISK: Stormester og sjakkekspert Jon Ludvig Hammer var kritisk til Chess.com

Chess.com om hemmelighold av juks: − Ingen kommentar

Chess.com har fått kritikk for at sjakkspillere i verdenstoppen, som har blitt tatt for juks, har blitt lovet anonymitet mot at de tilstår. Men sjakk-giganten møter kritikken med stillhet.

Publisert: Nå nettopp

– Vi kommer ikke med ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, skriver Katie Myler i Chess.com i e-post.

VG stilte den nettbaserte sjakkdestinasjonen flere spørsmål om hvorfor noen av verdens beste sjakkspillere har beholdt anonymiteten etter at de ble avslørt som juksere.

Chess.com er den største sjakk-plattformene i verden – og er stedet for store internasjonale turneringer, blant annet Pro Chess League.

– Jeg synes det er merkverdig at Chess.com er så opptatt av å tilgi juks – og tilby anonymitet – mot at man tilstår. Filosofien om at man blir tilgitt så lenge man tilstår er noe denne rapporten har gitt mye informasjon om, uttalte Jon Ludvig Hammer til VG etter å ha lest Chess.com-rapporten der Hans Niemann anklages for å ha jukset i over hundre partier online-sjakk.

Chess.com skriver i rapporten at man har fått tilståelser om juks fra fire spillere på FIDEs liste over de 100 best rangerte i verden. Også dusinvis av såkalte stormestere har blitt tatt for juks i online-partier.

E-poster i rapporten viser blant annet et eksempel på en spiller i verdenstoppen som takker Chess.com for at han får være anonym – etter at han blir tatt.

Spillere som har blitt tatt, har i enkelte tilfeller fått stengt kontoen sin. Men i en e-postutvekslingen med en antatt jukser, blir det tilbudt «diamantmedlemskap» og blanke ark mot at man tilstår.

– Det er uklart for meg hvorfor de offentliggjør så mye rundt Niemann, som ikke skal ha jukset siden 2020, mens de holder fast på at alle andre som har jukset, ikke får navnet sitt avslørt, sa Hammer.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae mener at man med god grunn kan være kritisk til Chess.com, som har sittet med informasjon om Niemann i flere år uten å foreta seg noen ting.

– Vi bør nå forvente mer offentlige konklusjoner fremover når en spiller blir tatt i juks. Så må aktørene, som har turneringer digitalt eller ansikt til ansikt, klare å samordne sanksjoner, mener Bae.