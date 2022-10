Wall Street Journal: Niemann har trolig jukset i over 100 sjakkpartier

En ny etterforskning utført av Chess.com viser at Magnus Carlsen-rival Hans Niemann trolig har jukset i over 100 sjakkpartier. Det det skriver storavisen Wall Street Journal.

Andreas Hellenes

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Den New York-basert avisen har sett en 72 sider lang rapport fra nettstedet Chess.com. Det er i kjølvannet av dette at de mener Niemann «trolig har jukset» i over 100 sjakkpartier.

Nettstedet vil ikke konkludere med at Niemann har jukset utenfor online-universet, men poengterer at resultatene «statistisk er ekstraordinære», skriver Wall Street Journal.

Det står at flere arrangementer med premiepenger er inkludert i de over 100 mistenkte sjakkpartiene.

Ifølge rapporten skal 19-åringen ha mottatt ulovlig assistanse i mer enn 100 online-partier, så nylig som i 2020.

Dramaet startet da Niemann slo Magnus Carlsen i Sinquefield Cup for fire uker siden. Niemann innrømmet i etterkant å ha jukset på Chess.com da han var 12 og 16 år, og han ble utestengt på nytt fra nettsiden etter Sinquefield Cup.

Info Dramaet Carlsen-Niemann 4. september: Magnus Carlsen taper svært overraskende for den 19-årige Hans Niemann i St. Louis. Amerikaneren er rangert som nummer 49 i verden. 5. september: Carlsen trekker seg fra turneringen Sinquefield Cup. Legger samtidig ut en kryptisk Twitter-melding med en video av fotballtrener José Mourinho som sier «Hvis jeg snakker er jeg store problemer». 8. september: Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Blir stengt ute fra nettstedet. 10. september: Sjefdommeren i Sinquefield Cup, Chris Bird, kommer med en uttalelse om at det ikke er noen indikasjoner på at noen har jukset i turneringen. 19. september: Carlsen trekker seg etter noen sekunder av nettmøtet mot Niemann i Julius Baer Generation Cup. 23. september: Carlsen får kritikk i en pressemelding fra styret i det internasjonale sjakkforbundet FIDE. 25. september: Magnus uttaler seg på Twitter: «Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har innrømmet offentlig». 29. september: Fides Fair Play-kommisjon offentliggjør at både Niemann og Carlsen skal granskes. Vis mer

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også startet en granskning av Carlsen (31) og Niemann (19).

– Er det nok beviser til å rettferdiggjøre en anklage om juks? Hvis vi konkluderer med det, vil vi gjennomføre en passelig straff gjennom Fides etiske- og disiplinære komité. Vi kommer imidlertid også til å granske om det har kommet falske anklager i saken, forteller Klaus Deventer fra Fide.

I pressemeldingen skrev Fide at de skal innhente og analysere data og bevismateriale, og granske påstander som har kommet i offentligheten.

– For sjakksamfunnets del ber vi folk om å unngå spekulasjoner om utfallet og mulige sanksjoner i saken før alle fakta i saken er vurdert og en ordentlig gransking er gjennomført, uttaler styremedlem i Fair Play-kommisjonen Salomeja Zaksaite.

Blir Carlsen funnet skyldig i falske anklager, kan han risikere en utestengelse fra spillet. Bøter er også en mulig straff, men er uvanlig, ifølge Deventer.