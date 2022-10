TIL HØYRE: Sjakkpresident Joachim Birger Nilsen til høyre i bildet.

Sjakkpresidenten trekker seg etter jukseavsløring: − Det eneste riktige

Sjakkpresident Joachim Birger Nilsen (29) trekker seg etter å ha innrømmet juks torsdag.

Det kommer frem i en uttalelse fredag formiddag.

– Det har vært en stor ære å bidra som styreleder i både Norges - og Ungdommens Sjakkforbund de siste to årene. Gleden over å kunne arbeide sammen med så mange flinke mennesker til det beste for norsk sjakk har vært stor, og er en erfaring jeg ikke kommer til å glemme. Samtidig er det eneste riktige at jeg går av som styreleder nå, både overfor sjakkforbundene og miljøet som helhet, skriver Nilsen i uttalelsen som er publisert på forbundets hjemmesider.

Joachim Nilsen har ikke besvart VGs henvendelser.

Info Sjakkbråket: Hva har skjedd? Hva har skjedd? Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen i starten av september trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann. Hvorfor gjorde han det? Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering, trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest. Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Hva skjer nå? Chess.com – verdens største sjakknettsted – har startet en etterforskning av Niemann og offentliggjorde natt til onsdag en rapport der det kommer frem at Niemann trolig har jukset i over 100 sjakkpartier. Onsdag spiller Niemann i Det amerikanske sjakkmesterskapet. Noe mer? Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen. Hva med norske spillere? Norges sjakkpresident Joachim Birger Nilsen erkjente torsdag 6. oktober å ha jukset ved en anledning i 2016/2017-sesongen. Vis mer

– Det har vi stor forståelse for og setter pris på han tar ansvar for egne handlinger og velger å sette sjakkfamiliens beste foran seg selv, skriver forbundet i uttalelsen.

– Det er leit, sier tidligere sjakkpresident Simen Agdestein til VG.

Omfattende avsløringer

Det var torsdag formiddag at Nilsen innrømmet å ha jukset da han spilte for sjakklaget «Norway Gnomes». Hendelsen skjedde i 2016/2017-sesongen. Innrømmelsen kom i kjølevannet av at Hans Niemann, som spilte for samme lag i 2020, ble anklaget av sjakknettstedet Chess.com for å ha jukset i over 100 partier i en omfattende rapport.

Nilsen uttalte til NRK torsdag at han hadde spilt én kamp på fire partier i det innledende gruppespillet av turneringen Pro Chess League med en annen person i rommet. Dermed mottok han hjelp underveis.

At Nilsen nå trekker seg overrasker ikke sjakkekspertene.

– Det var forventet. Det er ikke noe mer å si om det. Jeg skjønte at han hadde ikke hadde noe valg, sier ekspert Atle Grønn til VG - og utdyper:

– Han har nok hatt det veldig tøft, uten at jeg tror det har vært noen hard kamp i styret. Jeg tror styret har latt ham ta den avgjørelsen på egen hånd. Men presset utad og fra andre hold har vært enormt. Han har vel skjønt at det ikke var mulig å fortsette.

– Uholdbart for Nilsen å fortsette

– Det ble umulig for Nilsen å fortsette slik det utviklet seg, sier sjakkekspert i NRK, Torstein Bae, til VG.

Standpunktet til den dominerende sjakklubben i forbundshistorien, Oslo Schakselskap, står sentralt i hans øyne. De var tydelige på at den nå avgåtte presidenten umulig kunne fortsette.

– Kombinert med diverse andre aktører som uttrykte ulike syn, så var det uholdbart for Nilsen å fortsette.

Bae tror det siste døgnet har vært vanskelig for Nilsen.

– Jeg tror det har vært forferdelig tøft. Det er en trist sak for en fyr som har stått på og gjort veldig mye for sjakken. Det er et frivillig verv og ikke noe man får betalt for. Jeg tror vi kommer til å se at det han har gjort ikke er så spesielt, heller. Hans forseelse er dessverre noe mange har gjort seg skyldig i. Han er en del av en kultur hvor juksing i nettspill har vært ganske vanlig. Det er nesten litt urettferdig at han skal bli syndebukken, men det blir vanskelig å være leder når det å håndtere jukseproblemet blir det store temaet i sjakken, sier Bae.

Bae vil understreke at Nilsen på prisverdig vis har erkjent forholdene uten noen form for unnskyldning.– Han har stått oppreist og sagt det var noe han angret på, en tabbe og han har ikke forsøkt å bagatellisere det og feide det under teppet. Det står det respekt av.

Jon Ludvig Hammer ledet laget i perioden Nilsen jukset. Han fortalte til VG torsdag at han mottok tips med mistanke om juks.

– Etter at Joachim deltok i match for Norway Gnomes, fikk jeg e-post fra Chess.com hvor de informerte om at statusen for spilleren hadde blitt byttet til «under review». Hvis spilleren skulle delta for laget i fremtiden, måtte det skje ved at det enten var en sjakkdommer, godkjent av Chess.com, i lokalet, eller at han spiller i et rom med en lagkamerat og representant fra lagledelsen, saJon Ludvig Hammer torsdag.

Visepresident Anniken Vestby trer inn for Nilsen.

