TRE STRAKE? Viktor Hovland kan skrive historie i Mexico.

Hovland kan skrive golfhistorie: − Hadde elsket å klare det

Golfesset Viktor Hovland (25) kan denne uken vinne sin tredje strake PGA-turnering i Mexico.

– Det er et spesielt sted, jeg likte meg her allerede før jeg vant her to ganger, sier Hovland på pressekonferansen før den første turneringsdagen i Mexico.

Nordmannen som for tiden ligger på en 11. plass på verdensrankingen, starter torsdag jakten på sin tredje strake seier på banen Mayakoba. Skulle han klare det, skriver han navnet sitt inn i historiebøkene.

Kun et fåtall spillere har klart å vinne samme turnering tre år på rad. På listen over de som har gjort det, finner man navn som Tiger Woods, Arnold Palmer og Jack Nicklaus.

Med seier vil Hovland bli den yngste spilleren noensinne til å klare bragden.

– Det hadde vært utrolig. PGA-touren har holdt på lenge, og det er ikke noe som skjer hele tiden, selv om det føles ut det er flere og flere som forsvarer titlene sine i det siste. Å vinne tre ganger på rad ville selvfølgelig vært veldig spesielt. Man havner i et ganske eksklusivt selskap. Så jeg hadde elsket å klare det, sier Hovland på pressekonferansen.

Fra før er det golflegenden Tiger Woods som innehar rekorden for yngste spillere til å vinne samme turnering tre år på rad. Woods fullbyrdet sitt første hat trick i en en alder av 25 år da han vant PGA-turneringen The Memorial i 2001.

Skulle Hovland klare det denne uken, vil han være rundt fire månedere yngre enn hva Woods var da han gjorde det.

Her er listen over spillere som har vunnet tre seiere på rad i samme turnering.

I forkant av det som kan bli en historisk turnering for Hovland, har værgudene herjet med banen i Mexico. Store nedbørsmengder har falt, noe nordmannen tror kan være en fordel for ham.

– Da jeg kom var banen helt utrolig, trolig bedre enn jeg noensinne har sett den. Ballen rullet på fairwayene, greenene var harde og faste. Nå kommer det til å være ganske mykt, men jeg ser ikke på det som et problem. For de to siste gangene jeg vant her var det ganske mykt, om ikke annet gjør det bare det hele mer komfortabelt for meg, forteller Hovland.

Etter en sesong han selv beskriver som «opp og ned», forteller han at når han kommer tilbake til Mayakoba, «finner» han slagene sine. Samtidig som banen han har vunnet på to ganger tidligere, ligner på den han til vanlig trener på.

– I Oklahoma hvor jeg spiller hver dag, spiller jeg på Karsten Creek, og det er en litt større versjon enn her. Den er litt lenger og litt bredere, men det er ganske likt premiss. Det er «dritt» på begge sider, så du må holde ballen rett, sier Hovland.

Nordmannen slår ut torsdag klokken 13.50. Turneringen går over fire runder og varer til søndag.