HØYT OPP PÅ LISTA: Kampsport inkluderer flere ulike grener, og troner høyt på listen over antall seksuelle overgrep i idretten siden 2005. Foto: Illustrasjonsfoto: NTB

Kampsport-president om overgrepstall: − Vi har mye å jobbe med

Av 210 ofre for seksuelle overgrep i norsk idrett, har 26 barn og unge bakgrunn fra kampsportmiljøet.

Nå nettopp

Det viser tall VG har hentet inn etter å gransket dommer i norske ting- og lagmannsretter siden 2005.

– Det er ikke hyggelig lesning. Dette synes jeg ikke er en kjekk statistikk. Men det betyr bare at vi har en vei å gå, og at vi har mye å jobbe med, sier president i Norges kampsporforbund, Kjell O.L. Sivertsen.

Samtlige av sakene i VGs oversikt over seksuelle overgrep i kampsport, handler episoder der trenere har forgrepet seg på utøvere.

les også På 15 år er det felt dom for seksuelle overgrep mot over 200 barn og unge i idretten. Susanne er én av dem

Enkelte av dem har skjedd innenfor den organiserte idretten, andre på private kampsportinstitutter.

– Jeg ser for meg at systemet med gradering (man blir tildelt nye belter etter ferdighetsnivå, journ.anm.) kan spille inn. En instruktør kan utnytte slikt til å utøve maktmisbruk og kreve gjenytelser. Kroppskontakt kan også ha noe å si: Man er borti hverandre. Man viser og forklarer, sier Sivertsen.

På VGs statistikk har bare fotball (370.000 medlemmer) og håndball (140.000 medlemmer) flere registrert flere ofre enn kampsport (38.000 medlemmer) for seksuelle overgrep de siste 15 årene.

Men dette er også langt større idretter. Og i håndball står én overgriper alene ansvarlig for 27 ofre.

Sivertsen understreker at Norges kampsporforbund tar problemstillingen på alvor, og at forbundet har jobbet mye med å forhindre seksuelle overgrep de siste årene.

Det bekrefter seniorrådgiver i Norges idrettsforbund, Håvard B. Øvregård:

– Kampsportforbundet er et av de forbundene som virkelig har tatt dette på alvor. De fortjener anerkjennelse for deres innsats både i forebygging og håndtering av overgrep, sier han.

Antall domfellelser i hver idrett: Fotball: 88

Håndball: 36

Kampsport: 26

Hestesport: 12

Friidrett: 9

Ski: 7

Turn: 6

Basketball: 4

Bryting: 3

Innebandy: 3

Svømming: 3

Ishockey: 3

Racketsport: 2

Volleyball: 2

Dans: 1

Andre idretter: 12 Kun rettskraftige dommer siden 2005, eller der gjerningsmannen har innrømmet skyld overfor politi eller domstol. Vis mer

Øvregård viser til hvordan kampsportforbundet har innført en varslingskanal, var tidlig ute med å prøve ut e-læring om temaet, og at de gjennom en lisensordning for trenere har mulighet til å inndra lisens for trenere med uønsket atferd.

Ifølge Øvregård øker risikoen for seksuelle overgrep dersom utøver og trener er alene på trening.

– En utfordring i kampsport, som i mange andre idretter, er når det blir tilbudt ekstratimer, der man er alene med treneren. En annen relevant faktor er den autoriteten som treneren gjerne har. I idretter med sterkt hierarki kan dette gi større risiko. Dersom du ikke har lov til å motsi treneren, så er det klart at spillerommet for overgrep øker.

NFF-SENIORRÅDGIVER: Håvard B. Øvregård jobber med verdispørsmål i Norges idrettsforbund. Foto: Frode Hansen

Kampsportpresidenten mener det er trygt å sende barn og unge på kampsportrening i Norge:

– Det mener jeg absolutt. Vi har veldig gode rutiner på dette, og veldig dyktige instruktører. Men unntakene finnes jo dessverre. Og det prøver vi å gjøre noe med, sier Sivertsen.

Publisert: 18.11.20 kl. 12:39

Mer om Idrettsovergrepene Overgrep Kampsport VG-eksklusiv