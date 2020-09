SKADET: Bjarte Myrhol er trolig satt ut av spill resten av året. Foto: Erik Johansen / NTB

Myrhol om marerittåret: – Jeg har hatt så mye vondt

Håndballspiller Bjarte Myrhol (38) er langtidsskadet etter en operasjon i skulderen. De siste månedene har landslagskapteinen vært innom tanken på å legge opp.

– Det går jo ikke helt supert. Så nå prøver jeg egentlig bare å tenke på å komme meg ovenpå igjen, og ikke bruke noe særlig tid på å tenke så mye på fremtid, håndball og sånne ting, sier håndballspiller Bjarte Myrhol til VG.

Onsdag kom nyheten om at han er satt ut av spill etter en skulderoperasjon. Myrhol har hatt smerter i skulderen siden begynnelsen av sesongoppkjøringen i juli. Etter en operasjon tirsdag kom det medisinske apparatet i klubben Skjern frem til at en sene i skulderen hadde fått en rift.

Det betyr ifølge klubben rundt 12 uker på sidelinjen. Myrhol selv er usikker på når han kan spille håndball igjen.

– Jeg har fått klar beskjed fra legen om at det ikke er tiden akkurat nå for å spekulere i hvor lenge det er til jeg får spille igjen. Det får ta den tiden det tar, sier Myrhol.

Han har hatt et tøft år med lite håndball. I fjor høst fortalte han om et hull i tarmen, som både førte til flere operasjoner og at han mistet håndball-EM på hjemmebane i januar. I mars fortalte håndballspilleren at han og kona hadde hatt coronaviruset.

– Hvordan har det siste året vært?

– Det har i hvert fall ikke vært mye håndball, svarer Myrhol.

Han legger til at det har vært et svært godt år på hjemmebane hvor han og kona Charlotte har fått deres tredje barn. De har fra før sønnen Rasmus og datteren Veslemøy. Men han fortsetter:

– Jeg får ikke spilt nok god håndball. Og det er en underdrivelse. Det har vært mye tankevirksomhet de siste to månedene. Jeg har hatt mye smerter. Da er det ikke noe særlig gøy å holde på rett og slett, når man har så mye vondt som jeg har hatt. Så først og fremst håper jeg dette bidrar til at jeg ikke har mer smerter. Det kommer til å være alfa omega til om jeg skal kunne finne motivasjonen til å gå videre.

Myrhol har kontrakt med Skjern frem til 2022 og har tidligere fortalt at han ønsker å spille til han er 40.

– Har du vært inne på tanken om å legge opp nå som du ble skadet igjen?

– Det vil være å lyve å si det ikke kommer tanker om at kroppen kanskje ikke holder til dette her. De tankene kommer ganske naturlig i en sånn situasjon. Samtidig er jeg jo innmari glad i håndballen ... Så jeg prøver å trykke på de knappene som skal til for å kunne holde på med dette. Men jeg har hatt så mye vondt og det tærer på, svarer Myrhol.

I januar skal håndballgutta etter planen spille VM i Egypt. Myrhol kan gå glipp av sitt andre mesterskap på rad om han ikke kommer seg raskt nok etter skaden.

– Jeg har allerede snakket med Christian (Berge, landslagssjef) selvsagt. Hvis jeg skal bli klar til mesterskapet, må jeg i mitt hode være god nok. Det blir man ikke av å ligge her i senga som jeg gjør nå. Så jeg tror det vil gi seg litt selv egentlig. Hvis jeg klarer å få skulderen i gang, smertene slipper og jeg begynner å spille god håndball, hadde det vært morsomt å være med, sier han om mesterskapet og fortsetter:

– Men hvis jeg ikke er god nok, har jeg ikke noe lyst til å være med heller. Jeg skal ha noe å bidra med hvis jeg skal være landslagsspiller. Vi er så mange gode nå at det krever mye å komme med der.

KAPTEIN: Bjarte Myrhol har vært kaptein for Norge siden 2014. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

38-åringen debuterte på landslaget i 2002, har vært kaptein siden 2014 og tatt to VM-sølv med Norge. Han har spilt 242 kamper og scoret 761 mål for landslaget.

– Tror du det kommer til å bli et mesterskap med tanke på pandemien?

– Alt jeg har tenkt og trodd om corona, det har vist seg å være helt feil. Så de tror jeg bare at jeg skal la være å uttale meg om, avslutter landslagskapteinen og ler.

