Kommentar

Ordkrig om OL-sprekkene

Av Leif Welhaven

SJEFEN: Thomas Bach er president i IOC. Organisasjonen skal organisere OL i Tokyo ett år etter det som var planlagt, og økonomien er presset. Foto: AFP

Forskere ved Oxford-universitetet presser IOC om gjentatte overskridelser i OL. Nå kommer et forslag som ser ut til å passe ringenes herrer usedvanlig dårlig. Bør Thomas Bach & co. i større grad selv dekke inn sprekkene?

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I over 60 år har det snarere vært regelen enn unntaket at De olympiske leker ender med å sprenge de økonomiske rammene så det synger.

Mens sirkuset reiser videre og stadig prøver å finne nye manesjer å avholde lekene sine i, er det gjerne arrangørlandet som blir sittende med konsekvenser og kvitteringer, etter en drøyt to uker lang fest.

les også IOC reagerer på henrettelse av iransk bryter

Temaet er slett ikke nytt i samfunnsdebatten, og ofte har det dessverre vært vrient å få tak i hvordan de EGENTLIGE økonomiske forholdene er i kjølvannet av et OL.

Senest etter Pyeongchang-lekene var det ullent hva som hva tatt med og hva som ikke ble innlemmet i de store tallenes tale. Et av de store problemene har vært at en part med interesse av hvordan et budskap ser ut, gjerne har hatt definisjonsmakten selv.

Men nå står vi i en interessant situasjon.

Et «megaprosjekt»-team med base ved prestisjeuniversitetet i Oxford har nemlig utført en krevende øvelse. Akademikerne har gått OL-økonomien etter i sømmene på selvstendig vis. Her har ikke forskerne løpt til IOC etter tall på deres premisser, men ifølge prosjektledelsen søkt å godtgjøre de virkelige sportslige kostnadene knyttet til lekene. Det innebærer å skrelle vekk diverse ringvirkninger, for eksempel investeringer innen infrastruktur og turisme, og se på hva lekene faktisk har kostet. Summene er stygge.

les også Rune Andersen slutter – for å jobbe enda hardere mot doping

«Hvert OL siden 1960 har overskredet budsjettet», konkluderer forskerne, skriver Insidethegames. Dette bygger opp under tidligere funn.

Gaute Heyerdahl ved NIH har tidligere omtalt hvordan snittsprekken har vært på 288 prosent i vinter-OL, og 347 prosent i sommer-OL, i tidsperioden 1960–2010. Når norske OL-entusiaster blir nostalgiske og drømmer om nye leker her, er det sjelden det snakkes så mye om at våre leker «viste en overskridelse på 270–317 prosent, alt etter hva som ble definert som en del av OL-budsjettet», ifølge Heyerdahl.

Tilbake i nåtiden kommer Oxford-forskerne med flere konkrete anbefalinger. Ett av dem er å få på plass et system der IOC er pålagt å dekke 10 prosent av enhver kostnadsoverskridelse, som et incentiv til å holde kontroll over økonomien.

les også Snart må IOC i kne

Ikke overraskende har angrepet fra akademikerne ikke blitt veldig godt mottatt i Lausanne, og det hele har resultert i en offentlig ordkrig gjennom flere internasjonale medier.

IOC har blant annet beskyldt forskerne for å blande budsjettposter, men det møter svært konkret motbør fra Oxford-hold. Her er det også interessant å se hvordan IOC reagerer på at de ikke ble forespurt om tallene, mens nettopp selvstendigheten i materialet trekkes frem som en styrke fra den andre siden. Uten sammenligning for øvrig minner dette litt om hvordan Norges idrettsforbund i sin tid reagerte på at tall for totale overføringer til idretten ble innhentet av VG fra Statistisk sentralbyrå, i stedet for å la idrettsmakten styre hva som passet inn eller ei.

les også IOC – presidenten slår tilbake mot OL-kritikken

Et annet av poengene IOC forsvarer seg med, og som også stadig dukker opp i tilløpene til en ny norsk debatt, er reformene knyttet til nedskaleringsprosjektet «Agenda 2020». Her er forskerne tydelige på at de har studert tidsrommet 1960-2016, og de har selvsagt rett i at man ikke kan forskuttere en ny tid som ennå ikke er dokumentert at kommer til å inntreffe. Vi vet per nå ikke om OL faktisk blir substansielt billigere fremover.

Inntil videre står vi foran olympiske leker som kommer til å gå på alt annet enn sparebluss. Og det skyldes slett ikke bare at pandemien gjør akkurat Tokyo-lekene dyrere enn de skulle ha vært. Da er det godt at det finnes forskningsmiljøer i verden som går i dybden bak tallene, i stedet for utelukkende å se på hva som blir servert fra parter med egeninteresser.

Publisert: 17.09.20 kl. 13:45

Mer om IOC OL