KRITIKK: NRK får kritikk etter at Vita og Wanda Mashadi var med som gjester under NRKs vintersportstudio søndag. Bilde med tillatelse fra NRK. Foto: SKJERMBILDE/NRK

Landslagstrener hudfletter NRKs sportssending

«Flaut» er beskrivelsen landslagstrener Arild Monsen bruker om søndagens NRK-sending.

Publisert: Nå nettopp

Søndag kjørte NRK som vanlig et vinterstudio i forbindelse med vintersportarrangementene som gikk den dagen. Da var influenserne Vita og Wanda Mashadi gjester i studio, sammen med blant andre programleder Emil Gukild, tidligere hopper Anders Jacobsen og NRKs skiskytterekspert Ole Kristian Stoltenberg.

Søskenparet var blant annet med for å gi tilbakemeldinger og bedømme idrettsantrekk.

Det fikk blant andre sjef for herrenes sprintlandslag, Arild Monsen, til å reagere:

Til VG utdyper landslagssjefen at kritikken er rettet mot NRK og ikke søstrene Mashadi. Han forteller at han er forundret over at NRK velger å bruke tid på slikt innhold i sportssendingene sine.

– Altså hva er det her? Hva er egentlig agendaen bak det? Jeg går på ingen måte til angrep her, men jeg lurer oppriktig på hva NRK vil få ut av det, sier Monsen.

Han forteller at han i utgangspunktet ikke er særlig aktiv på Twitter, men at han denne gangen ønsket å ta til orde.

– Jeg syntes det var flaut å se på, og jeg synes nesten synd på de to deltakerne. Jeg vet ikke helt hvor komfortable de var heller. Jeg synes det hele var trist, det gjør jeg, sier Monsen.

Også tidligere journalist i TV 2, Davy Wathne, reagerte i sosiale medier under søndagens sending:

– Flott at det er engasjement rundt valg av gjester, tema, prioriteringer og innhold generelt i våre sendinger, svarer redaksjonssjef i NRK Sport, Anders Sårheim til VG om kritikken.

Han forteller at NRK har som mål å være best på live idrett, oppdateringer, nyheter og analyser i tillegg til å skape god stemning for alle som følger med på sport gjennom helgen. Han forteller at de har mer innsikt, analyse og flere eksperter, men at de i tillegg har gjester som representerer bredden i NRKs publikum.

– Samtidig som vi jobber for å bli bedre på analyser, hva som står på spill og hva som er avgjørende for å lykkes, har vi jobbet for å skape god stemning i studio og gi noen litt andre og uventede innganger til innholdet vårt. Som en del av det siste var Vita og Wanda invitert, sier han.

NRK Sport la ut på sin Instagram et lite utdrag fra sendingen:

Såheim forteller at de også har fått positive tilbakemeldinger etter at søstrene Mashadi deltok under sendingen. Han sier samtidig at det ikke er uventet at det kommer negative reaksjoner når man prøver på noe nytt og annerledes.

En måneds tid før jul i 2020 reagerte flere på at NRK sport skulle satse mer på humor i satsingen på sport.

– Er dette en del av denne satsingen?

– Det er i alle fall en del av satsingen på å skape god stemning og humør i sendingen samt å nå bredere. Jeg tror ikke de som ser sportssendingene våre opplever at humor tar mye plass i det vi formidler, og vi har heller ikke fått reaksjoner som tyder på det. Men vi prøver å skape god stemning og humør som treffer alle aldersgrupper. Et virkemiddel kan være ren humor, men vi har også mye annet å spille på for å nå det målet, sier redaksjonssjefen.

VG har vært i kontakt med Wanda Mashadi som forteller til VG at de ikke ønsker å uttale seg om saken, og at spørsmål om den redaksjonelle vurderingen måtte rettes til NRK.