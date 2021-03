Bryteeventyret som endte med en død OL-helt: – En innmari fin fyr

Foxcatcher Farm var et paradis for verdens beste brytere på 90-tallet, men ble til et helvete da OL-mesteren Dave Schultz ble skutt og drept av milliardæren John E. du Pont.

Av Per Opsahl

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden