NUMMER TO: Skiskytter Tarjei Bø i forbindelse med innspillingen av TV 2-programmet «Landskampen». Norge ble slått av Sverige. Foto: Terje Bringedal / VG

Tarjei Bø mener langrenn bør lære av skiskyting: − Toppidrett er underholdning

Tarjei Bø (32) mener det er drastisk å kutte ut en hel stilart i langrenn, men mener sporten kan lære av grepene skiskyting har tatt for å øke underholdningsverdien.

Av Ida Høidalen

Publisert: Nå nettopp

– Man må skille mellom om man skal tenke med hjertet eller hjernen. Det er fakta at Norge, Sverige og Russland er så overlegne at spørsmålet om man skal ta grep dukker opp – om man skal gjøre det mulig for andre nasjoner å hevde seg. Men om man tenker med følelser, stammer langrenn fra klassisk. Det å bare kutte det ut er drastisk, sier Tarjei Bø til VG.

Det har vært debatt i Ski-Norge etter at Bjørn Dæhlie i en VG-sak uttalte at man bør fjerne klassisk i langrenn. Han mener det er grunn til bekymring da det knapt er nasjoner igjen å konkurrere mot – og mener sporten er blitt for dyr og komplisert.

Flere har meldt seg på i debatten, blant annet Marit Bjørgen. Hun mener en mulig løsning kan være at alle går med lik smurning.

Utøverne selv mener at det å fjerne en stilart er et drastisk forslag, men Lotta Udnes Weng tror det kan være en idé å se til skiskyting. Der har det internasjonale skiskytterforbundet (IBU tatt grep ved å blant annet inkludere mix-stafett – en øvelse hvor begge kjønn går sammen.

– I skiskyting har mange av valgene IBU har tatt på konkurranseprogrammet ikke kun handlet om følelser. De har sett på hvilke distanser som fenger mest for publikum både live og på TV. Både for å få publikum til stadion og for å ha distanser hvor flere utøvere og lag har muligheten til å hevde seg. Det har de hatt veldig stor suksess med. Så det kan hende de må ta noen grep i langrenn, sier Bø.

For å sammenligne idrettene viser medaljeoversikten fra årets VM at Norge var overlegne i begge mesterskapene – men flere nasjoner tok gull i skiskyting. Der tok Norge syv gull, Frankrike tok to og Sverige, Østerrike og Tsjekkia fikk ett gull hver. Tyskland, Hviterussland, Russland og Ukraina tok også medaljer.

Under VM i Oberstdorf tok Norge ni gull, Sverige tok to og Russland ett. Finland, Frankrike, Sveits og Slovenia tok også medaljer.

Under skiskytternes mesterskap i Pokljuka uttalte svenske Sebastian Samuelsson, som tok fire medaljer i VM, at langrenn «henger 30 år bak» fordi de ikke har blandede stafetter med begge kjønn. Også Bø mener mixed stafett kunne vært et godt alternativ i langrennssporten.

– Det er blitt en veldig populær øvelse for oss. Ikke bare for utøverne, men også for TV-seerne. I starten ble det litt nedprioritert av de store nasjonene fordi man ofte er skeptisk til alt som er nytt, men nå er det jo som de andre stafettene. Jeg tror det hadde blitt veldig bra. Norge og Sverige hadde nok fortsatt vært de beste nasjonene, men det hadde vært jevnere i toppen. Og vi hadde nok sett større overraskelser, sier han og legger til:

– Det å samle opp fire gode utøvere fra hvert kjønn er vanskelig for mindre nasjoner. En eller to kan de klare, og da er det flere lag som kan melde seg på i kampen.

– Hvilke grep synes du langrenn eventuelt bør ta for å få med flere nasjoner?

– Det bryter litt med idrettens egenart at du skal endre på konkurranseprogrammet for at det skal bli jevnere. Men jeg tror det er nøkkelen, rett og slett. Om det er å gå kortere distanser eller å endre lagsammensetningen, det vet jeg ikke, svarer Bø og fortsetter:

– Vi driver med toppidrett, men etter at TV og mediene kom, er toppidrett også blitt underholdning. Da må man tilpasse konkurransen til det TV-seerne vil ha. I vår idrett er det mye spenning rundt skytingen. Det gir en nerve gjennom hele konkurransen. Den nerven er jo kanskje det som fenger underholdningsmessig nedover i Europa. Og hvis konkurransene blir mer jevne, blir det et bedre underholdningsprodukt.