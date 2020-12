VIL TA GREP: Rytterforbundet erkjenner at de ikke har vært flinke nok. Nå skal det settes ned en gruppe som skal arbeide med tydeligere retningslinjer. Bildet er fra anlegget til Bergen rideklubb. Foto: Espen Rasmussen / VG

Rytterforbundet setter ned utvalg: − Hvis det er en ukultur, skal vi denne til livs

Norges rytterforbund innrømmer at de ikke har vært tydelige nok på hvordan klubber, trenere og stevnearrangører skal forholde seg til personer som er utestengt fra norsk idrett.

Publisert: Nå nettopp

Det sier rytterpresident Tore Sannum etter at VG har publisert flere saker om norsk hestesport den siste tiden. Sannum sier at ansvaret hviler på ham selv og styret i forbundet.

– Her har vi ikke vært flinke nok. Basert på det som har kommet frem den siste tiden har forbundsstyret i Norges rytterforbund besluttet å sette ned et bredt sammensatt utvalg, som skal utarbeide kjøreregler og retningslinjer overfor utøvere, trenere, arrangører og klubber, sier han.

VG fortalte i helgen historien om en stalljente som opplevde overgrep fra ridetreneren sin over en periode på seks år.

Så sent som denne måneden har Bergen rideklubb hatt en reklameplakat for stallen til den overgrepsdømte nordmannen i Danmark, selv om han er utestengt fra norsk idrett i 20 år. Daglig leder i Bergen rideklubb, Amund Eide, gikk nylig ut i VG og avviste at stalljenta var utsatt for overgrep, selv om to rettsinstanser har fastslått dette.

Det vekket kraftige reaksjoner, og nå er Eides ansettelsesforhold under evaluering i rideklubben.

Rytterpresident Tore Sannum mener at forbundet han leder tar avstand fra, og har nulltolleranse overfor, seksuelle overgrep:

– Vi ser imidlertid at vi ikke har retningslinjer som er tydelig nok på hvordan enkeltpersoner, rideklubber, trenere og arrangører knyttet til NRYF skal forholde seg til domfelte- og /eller utestengte personer. Hvis det er en ukultur, skal vi denne til livs. Vi må bli flinkere med informasjonen utad, også til private aktører og private rideskoler, når det gjelder holdninger overfor utestengte personer, sier han.

– Hva av det som har kommet frem er det som er ny informasjon for forbundet?

– Det er tydelig, blant annet gjennom artiklene i VG, at det uklart for mange i hestenæringen hvordan man skal håndtere personer som er straffedømt og/eller utestengt fra norsk idrett, sier Sannum.

KONTROVERSIELL: Her er daglig leder i Bergen rideklubb (t.h.) sammen med en norsk ridetrener som er dømt for seksuelle overgrep. Bildet er lagt ut på Instagram i mai i år. Foto: Privat

Han understreker at personer som er utestengt fra idretten, ikke nødvendigvis har et forbud mot å livnære seg innen hestenæringen:

– Dette utvalget skal blant annet tydeliggjøre skillet mellom idrett og næring, og komme med klare etiske kjøreregler overfor alle organisasjonsledd. Kjøreregler som kommer i tillegg til eksisterende lover, retningslinjer og sanksjoner, sier Sannum.