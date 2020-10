SPILTE SEG OPP: Viktor Hovland under siste dag av CJ Cup i Las Vegas. Foto: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTV

12. plass for Hovland etter god avslutning

Viktor Hovland (23) tar med seg drøyt 1,7 millioner kroner i premiepenger etter å ha spilt seg opp til en 12.-plass i CJ Cup i Las Vegas.

Nordmannen fikk en trå start på helgens PGA-turnering, og lå tre slag over par på en delt 56. plass etter den første av fire runder.

Fredag fant nordmannen frem storspillet, og spilte seg opp 35 plasser med en runde seks slag under par. Lørdag var han på vei mot nok en solid runde, men med bogey på tre av de siste seks hullene lå han på den delt 18. plass før den avsluttende runden.

Søndag så det lenge ut til å bli en «kjedelig» runde for Hovland. Etter ti hull sto han med én bogey og ni par. Men med birdie på hull 11, 12 og 18 – uten noen ny bogey, endte det med en delt 12.-plass for 23-åringen.

Hovland gikk to slag under par den avsluttende runden, og endte åtte slag under par i turneringen.

Nordmannen har spilt to turneringer denne sesongen - en 12. plass denne helgen og en 13. plass i US Open.

Søndagens beste runde ble spilt av Jason Kokrak. Amerikaneren var hele syv slag under par etter de 11 første hullene. Det var nok til å sende ham opp i ledelsen i turneringen, en ledelse han tok vare på helt inn.

Totalt 20 slag under par på fire runder var nok til å stikke av med førstepremien på drøyt 16 millioner kroner. Kokrak vant to slag foran Xander Schauffele, og tre slag foran Tyrrell Hatton og Russel Henley.

Publisert: 19.10.20 kl. 02:05

