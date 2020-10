Snowboard-Ståle utfordrer Warholm og MMA-Meek

Norges snowboardveteran Ståle Sandbech (27) utfordrer blant andre Karsten Warholm og MMA-stjernen Emil Meek til å utføre akrobatikk som har tatt av på nettet i løpet av coronapandemien.

– I hele denne tiden har det vært mange slike utfordringer, eller «challenges», på internett. Det var det før også, men det er blitt mer kreativt nå. Det er bare å henge seg på, sier Norges OL-sølvvinner i slopestyle.

Han forteller at han har «tagget» og utfordret Karsten Warholm, sandvolleyballstjernene Anders Mol og Christian Sørum, langrennssprinter Ludvig Søgnen Jensen og MMA-stjernen Emil Meek: «Klarer dere dette?». Alle har svart og ifølge Ståle Sandbech akseptert utfordringen. Men ingen skal - enn så lenge - ha klart det han har klart, med et slags betinget unntak for Meek.

– Han har sagt «gi meg to uker», forteller Sandbech og humrer.

– Alle har de spensten, men pinnen skal også føres frem og tilbake. Du må ha rett fart og kraft for å klare det. Jeg brukte vel fire-fem forsøk før jeg fikk det til, sier Ståle Sandbech om trikset som for menigmann kanskje virker mest uoverkommelig.

Han sier at det alltid er gøy med «sånne ting». Det er sykt gøy å ta utfordringer, hvis det er innenfor muligheten av å klare det, og det er «halvtrygt».

– Jeg ville ikke hoppet for så å lande rett ned i spagaten. I alle fall ikke uten å ha trent på det, understreker Ståle Sandbech.

Han vedgår at han ikke har lyktes med å fullføre «baklengs salto med bøtte med vann»-trikset, som kom i stand som følge av at Norges toppidrettsutøvere må dra med seg en bøtte rundt for å Covid-19-rengjøre apparatene når de trener i Olympiatoppens toppidrettssenter. Han har gjort ett forsøk utover det han har publisert på Instagram. Da holdt han bøtten, med vann, i en hånd. Håndtaket røk, vannet fløt - da også:

«Høydehopp over list» er mer å regne som vanlig spensttrening, selv om Sandbech forteller at snowboarderne har gjort det mer nå enn før.

Det siste halvåret, i coronatiden, har «alle» fått bedre tid enn vanlig til å pønske ut og øve på utfordring-triksene. For Ståle Sandbechs del får han imidlertid fra lørdag mindre tid til det. Da reiser han og snowboardkollega Marcus Kleveland (21) til Østerrike for å trene på brettet på breen i Stubai. Planen hans er å bli der til desember. Snowboardlandslaget vil etter planen være på plass der fra 25. november.

Høydehopp er lett målbart og dermed motiverende, mener Ståle Sandbech.

– Vi har vært mye i snøhallen («Snø» på Lørenskog) og har hatt et bar treningsopplegg med landslaget, med to økter per dag - på snø, toppidrettssenteret og turnhallen.

Ståle Sandbech har sett seg ut tradisjonsrike «Laax Open» 19. til 23. januar som sesongens første konkurranse. Arrangøren har allerede forsikret deltagerne om at smittevernet vil bli ivaretatt. De vil få utdelt en «hals» med integrert «sertifisert» munnbind.

Publisert: 23.10.20 kl. 21:43