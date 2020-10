Foto: Bjørn S. Delebekk

Hareide bekrefter Birmingham-interesse: – Det stod mellom meg og Karanka

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Odd 4–1) Åge Hareide sier til VG at to klubber var interessert før han ble formelt klar for Rosenborg. Den ene var det engelske Championship-laget Birmingham.

Erik Eikebrokk

Nå nettopp

Da den siste interessen kom, hadde Hareide allerede bestemt seg.

– Det var en klubb som kom seint inn, men da hadde jeg allerede takka ja til Rosenborg. Det hadde uansett blitt Rosenborg, sier Hareide til VG etter 4–1-seieren over Odd.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

VG har tidligere skrevet om forvirringen som oppstod etter at Hareide skulle ha takket nei til Rosenborg på grunn av utfordringer med kneet. Det fulgte Hareide opp med at det dreide seg om misforståelser, og at en avtale på ingen måte var død.

Sent tilbud

Så - 17. august kom beskjeden om at Hareide hadde signert. Dagen etter ble han presentert som Rosenborgs nye trener, på Lerkendal.

– Utsettelsen skyldes kneet. Jeg hadde klar instruksjon fra legen om at jeg ikke skulle begynne å gå på feltet for tidlig, for da kunne det gå galt. Jeg har hatt infeksjoner før, og jeg var veldig forsiktig. Rosenborg var så galante at de ville vente, og det var veldig fantastisk.

– Så utsettelsen skyldtes ikke interesse fra andre klubber?

– Nei, det var ikke på grunn av noe annet enn at jeg måtte vente på at jeg kunne gå. De som ville ha meg var et initiativ som kom når det var for seint. Da var jeg allerede på vei til Trondheim for å skrive under for Rosenborg.

For Hareide sier til VG at beslutningen om å bli Rosenborg-trener allerede var tatt.

– Jeg ga beskjed til agenten min om at han kunne droppe alle andre samtaler. Jeg informerte ham om at hvis jeg ble frisk, så skulle jeg til Trondheim, og ikke noe annet sted. Det var jeg veldig klar på.

Hareide eller Karanka

VG vet at én av de to klubbene er Birmingham City. Klubben som Nicklas Bendtner tidligere har spilt for, som i dag spiller i Championship. 31. juli 2020, dagen før Hareide skulle ha tatt over som Rosenborg-trener, ble tidligere Real Madrid-spiller Aitor Karanka presentert som klubbens nye hovedtrener.

– Birmingham frista, men der ble jeg bortvalgt egentlig. Det stod mellom meg og Karanka på slutten. De valgte ham i stedet for meg, men dette var egentlig før Rosenborg kom inn i bildet.

– Hvilken klubb var den siste som kom inn i bildet?

– Det vil jeg ikke si, sier en leende, men mystisk Hareide

Publisert: 06.10.20 kl. 10:00

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 20 18 2 0 69 – 21 48 56 2 Rosenborg 20 11 5 4 40 – 21 19 38 3 Molde 20 12 1 7 48 – 24 24 37 4 Vålerenga 20 10 5 5 33 – 27 6 35 5 Odd 20 11 2 7 37 – 32 5 35 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk