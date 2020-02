TØFF VINTER: Håvard Lorentzen skuffet i VM-enkeltdistanser. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Fiasko for Lorentzen – langt unna VM-medalje

Håvard Lorentzen (27) bommet – og var sjanseløs på VM-medalje på 500 meter i Salt Lake City. OL-helten fra Pyeongchang endte på en skuffende 15. plass.

For mindre enn 10 minutter siden

Bergenseren kom i femte par mot den russiske verdensrekordholderen Pavel Kulizjnikov i natt (norsk tid), men det ble ingen lykke. Lorentzen ble hengende etter på første hundre meter. Og han klarte aldri å true den lynraske russeren (toppfart 61 kilometer i timen), som feide inn til 33,72 – tidenes nest raskeste 500 meter.

Lorentzen ble passiv i siste indre – og kraftig slått – med den ordinære tiden 34,53.

– Jeg er litt skuffet. Men det måtte skje et mirakel sett på bakgrunn av hva som har skjedd denne sesongen. Jeg hadde håp om norsk rekord. Men jeg ble for pinglete i siste sving. Nivået her er helt spinnvilt, sier Håvard Lorentzen til Viasat.

Kulizjnikov tok gullet. Landsmannen Ruslan Murasjov fikk sølv. Og japanske Tatsuya Shinhama endte på bronseplass.

Etter jubelsesongen 2018 – med OL-gull på 500 meter og VM-gull i sprint – har det ikke vært like enkelt for Håvard Lorentzen å leve opp til forventningene.

Riktignok ble det sølv på 500 meter i fjorårets VM-enkeltdistanser. Da gikk han et kanonløp (34,35) i Inzell. Opp til gullet var det 0,13 sekunder (Ruslan Murasjov).

Vond hofte

Men i vinter har mye gått på tverke for den raske bergenseren. For en måned siden bekreftet han langvarige problemer med venstre hofte. Det var foran EM i Heerenveen at han forklarte at smertene bremset ham.

Lorentzen fortalte til VG at han hadde slitt en stund. Helt fra forrige sesong. Og at det hemmet ham i svingene. Det påvirket akselerasjonen, toppfarten og rytmen og timingen.

Foran turen til Nord-Amerika – med verdenscup i Calgary (forrige helg) – og VM-enkeltdistanser i Salt Lake City uttalte Lorentzen at smertene gradvis har avtatt. Kanskje fordi han har trent med lavere intensitet.

Men det så ikke veldig lovende ut etter 500 meteren på den raske Calgary-isen for en uke siden. Fana-løperen havnet helt nede på 15. plass – 0,57 sekunder etter vinneren (Ruslan Murasjov). I natt var han enda lenger etter vinneren - med 0,80 sekunder.

REKORDMANN: Graeme Fish slipper jubelen løs etter sitt fantomløp på 10.000 meter under VM i Salt Lake City. Foto: Rick Bowmer / AP

Verdensrekorder

Olympic Oval er – ikke uventet – stedet for supertider. 12.33,86 er den nye verdensrekorden på 10.000 meter. Den ble satt av VM-vinner Graeme Fish (Canada). Sensasjonsmannen slo rekorden til landsmannen og treningskameraten Ted-Jan Bloemen med nesten 2,5 sekunder. Til Viasat sier 22-årige Fish at han ga alt, og ble mektig sliten. Ikke rart. Han feide til med en serie av rundetider på 29 sekunder da han angrep den gamle bestenoteringen til Bloemen (12.36,30).

Bloemen fikk sølv (12.45,01). Bronsen gikk til tyske Patrick Beckert (12.47,93).

PS! Japans kvinnelag satte verdensrekord på lagtempo (2.50,76). De vant VM-gull foran Nederland (sølv) og Canada (bronse).

Publisert: 15.02.20 kl. 01:21

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser