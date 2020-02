Grace Bullen europamester i bryting: – Hun er helt i himmelen

(Bullen - Akobiia 6–1) Grace Bullen (23) slo ukrainske Alina Akobiia i 57-kilosklassen i EM-finalen i Roma fredag kveld.

– Jeg snakket kort med Grace nå, hun er helt i himmelen, forteller fire ganger verdensmester i bryting, Gudrun Høie, som følger Bullen tett som trener i klubben hennes Atlas.

Det er Fredrikstad-jentas andre EM-gull i karrieren.

Det er Norges andre gull i mesterskapet. Onsdag tok «tannløse» Morten Thoresen gull i 67-kilosklassen for herrer:

Bullen kom under 1–0, men snudde kjapt, og hadde god kontroll resten av finalen. Det siste minuttet holdt hun bare sin ukrainske motstander i bakken med et fast grep.

– Ved å holde den posisjonen sikret hun at ingenting ville gå galt på slutten. Det viser at hun har blitt en taktisk og teknisk bedre bryter. Tidligere har hun slitt litt med tålmodigheten, men i dag var hun veldig tålmodig, og det var nødvendig ettersom motstanderen angrep mye, forklarer Høie.

Sara Johanna Lindborg fra Sverige tok bronsemedaljen i samme klasse som Bullen.

Ikke OL-klar

Til tross for EM-gullet er hun ennå ikke kvalifisert til sommerens OL i Tokyo. Der har hun to muligheter igjen. Først i Budapest i mars, deretter i Bulgaria i månedsskifte mai/april. En finaleplass i et av de stevnene vil gi OL-plass.

Høie er klar på at Bullen har det som trengs for å komme seg til Tokyo. I semifinalen slo hun blant annet en utøver som er OL-kvalifisert.

– Vi har ikke toppet formen mot EM. Det er å kvalifisere seg til OL som er det store målet, nå blir det fem uker med hardt arbeid frem mot det.

Bullen klarte ikke å kvalifisere seg til OL i Rio i 2016.

