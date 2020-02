GULL: Grace Bullen. Foto: VALENTYN OGIRENKO / X03345

Grace Bullen europamester i bryting

(Bullen - Akobiia 6–1) Grace Bullen (23) slo ukrainske Alina Akobiia i 57-kilosklassen i EM-finalen i Roma fredag kveld.

Nå nettopp

Det er Fredrikstad-jentas andre EM-gull i karrieren.

Det er Norges andre gull i mesterskapet. Onsdag tok «tannløse» Espen Thoresen gull i 67-kilosklassen for herrer:

Bullen kom under 1–0, men snudde kjapt, og hadde god kontroll resten av finalen.

Ikke OL-klar

Til tross for EM-gullet er hun ennå ikke kvalifisert til sommerens OL i Tokyo. Der har hun to muligheter igjen. Først i Budapest i mars, deretter i Bulgaria i månedsskifte mai/april. En finaleplass i et av de stevnene vil gi OL-plass.

Bullen klarte ikke å kvalifisere seg til OL i Rio i 2016.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 14.02.20 kl. 18:56

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser