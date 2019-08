TRADET: Norske Kåre Vedvik. Her fra i fjor sommer under forsesongen med Baltimore Ravens. Foto: Baltimore Sun / Tribune News Service

Kåre Vedvik blir sannsynligvis første nordmann i NFL på 18 år: – Enormt stort

Den norske kickeren Kåre Vedvik (25) er tradet til NFL-klubben Minnesota Vikings.

Det er hans tidligere klubb, Baltimore Ravens som melder dette på Twitter.

– Dette er enormt stort, det er veldig få utenfor USA som får muligheten i amerikansk fotball. Rett og slett fordi nivåforskjellen er så stor, forklarer Jarle Magnus Henriksen, som selv kjenner Vedvik, og har fulgt hans karriere tett.

Det var blant annet dette kjempetreffet som gjorde at Vikings valgte å betale et 5. runde-valg i neste års NFL-draft:

Henriksen mener Vedvik har en meget god sjanse til å spille seg inn på laget til Minnesota, først og fremst fordi et lag sjelden betaler fremtidlig draftkapital, i dette tilfellet et 5. runde-valg, for spillere uten å bruke dem på laget.

Til sammenligning ble superstjernen Tom Brady valgt i 6. runde i 2000. For å sette det på spissen sier dermed Minnesota Vikings potensielt fra seg muligheten til å velge «en ny Brady», for og i stedet skaffe seg Vedvik.

Om Stavanger-karen skulle starte for Minnesota Vikings første kamp mot Atlanta Falcons 9. september blir han første nordmann med offisielle NFL-kamper siden Leif Olve Dolonen Larsen. Han spilte noen få kamper for Buffalo Bills i 2001.

Det var den anerkjente journalisten, Adam Schefter, som meldte dette først på Twitter. Han skriver at Minnesota kan ende opp med å bruke Stavanger-gutten både som kicker og punter. Det har ikke skjedd i den moderne NFL-æraen.

– I Baltimore konkurrerte han mot en av ligaens beste kickere (Justin Tucker). Nå konkurrerer han mot Dan Bailey, som har vært god i flere år, men har en nedgående kurve. Denne overgangen er vinn-vinn for Vedvik, forklarer Henriksen.

25-åringen blir derimot ikke første nordmann i Minnesota Vikings. NFL-legenden Jan Stenerud avsluttet nemlig karrieren for Vikings i 1985.

Vedvik ble signert av Baltimore i april i fjor, men fikk ikke spilletid. Etter siste treningskamp forrige sesong ble han nemlig dopet ned og ranet på gaten i Baltimore, og 25-åringen mistet muligheten til å spille resten av sesongen.

– Han imponerte i forsesongen både i år og i fjor, og Baltimore så potensial. Samtidig som han viste seg som en bra fyr. Derfor valgte de å beholde ham selv om de ikke måtte det, utdyper Henriksen om det siste året.

Det var etter imponerende spill i treningskamp torsdag at flere NFL-klubber fikk øynene opp, og ønsket å trade for han.

Første mulighet for Vedvik å vise seg frem i den lilla Vikings-drakten er i treningskampen mot Seattle Seahawks 18. august.

Publisert: 11.08.19 kl. 21:26 Oppdatert: 11.08.19 kl. 22:40

