FORTSATT STERKEST PÅ PAPIRET: Til tross 2–3 tapet i vårfinalen stiller Nordavind fortsatt sterkest. Foto: Sindre Stien

Sesongstart i LoL preges av lagbytter

League of Legends åpner høstsesongen med mange kjente og ukjente ansikt. Den eneste lagoppstillingen som er uendret etter vårsesongen er Nordavind.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Denne søndagen 18:00 er det seriestart av Telialigaen, Europas største nasjonale e-sportliga. Først ut er League of Legends, som spilles fem mot fem på en virtuell arena.

Vårfinalen har satt nivået høyere enn noen gang, etter at Celestial Gaming tok en sjokkseier mot de da regjerende seriemesterne Nordavind. Siden da har to av spillerne hoppet over til DreamZ E-sports, Anders «Sharp» Lilleengen» og Sander «Zhandia» Skogstad.

Hva er League of Legends? League of Legends ble utgitt i 2009 og er et onlinespill hvor to lag med fem på hver side sloss på en virtuell arena som heter Summoners Rift. Arenaen er splittet opp i tre forskjellige baner omringet av en jungel. Det finnes fem forskjellige roller: Top Lane som går øverst i kartet, Mid Lane som befinner seg på midten, Jungle som går i jungelen, og til sist Marksman og Support som spiller sammen i den nederste banen. Gjennom kampen samler spillerne opp gull ved å drepe motstandere, monstere, eller minions - slik at de kan kjøpe bedre items. Kampen er over når det ene lagets «Nexus» er ødelagt, eller ett lag gir opp. Vis mer

Revansjelystne Nordavind består - tross interne problemer

Det er ikke uvanlig å se etter noe annet etter et finaletap, men til tross for å ha gått 2–3 i vårfinalen består lagoppstillingen til Nordavind. Dette er på grunn av kontraktene, ifølge Nordavind-spiller Øyvind «Erixen» Saltrø Eriksen

– Lagbytter er ganske naturlig når det er noe som hindrer laget i å utvikle seg videre. Når det gjelder Nordavind er det ikke like å lett å gjøre endringer i spillere siden vi er kontraktfestet, forteller Mid Lane-spilleren til Nordavind.

Det har vedvart siden den forrige finalen og slo hardt ut på lagets deltakelse i Nordic Championship. Eriksen er likevel selvsikker på at høstpokalen kommer til å gå til Nordavind.

– Vi har hatt interne problemer helt siden forrige finale som vi tok med videre inn i Nordic Championship. Disse problemene blir nå fikset. Vi er under en prosess av endringer som skal gjøre oss bedre enn forrige sesong. I år kommer vi til å ta pokalen, den skal hjem til Nord-Norge, sier han.

Beskrivelsen til Eriksen om interne problemer bekreftes av lagkaptein Omid «Touch» Rosander, uten at han vil røpe noe om potensielle endringer i lagoppstillingen.

– Alle lag har problemer, også vi. Jeg tror høstsesongen blir noe helt annet en vårsesongen. Vi har funnet ut hvor problemet ligger og prøver og jobbe oss rundt det, uten å røpe for mye, forteller Rosander.

Nordavind spiller sin første sesongkamp mot Starwish E-sports, som sendes på Twitch av Nordavind.

les også Slik trener norgestoppen i e-sport

IKKE LENGER DEL AV CELESTIAL GAMING: Sander «Zhandia» Skogstad har byttet ut både laget og rollen sin for noe nytt. Foto: Sindre Stien

Stort potensiale til å påvirke tabellen

Nyoppstartede DreamZ stiller med et stjernegalleri i League of Legends som ikke kan beskrives som annet enn et erketypisk mikslag. Blant spillerne er vårsesongens seriemester Sander «Zhandia» Skogstad og Splyce-spillerne Anders «Sharp» Lilleengen og Jørgen «Hatrixx» Elgåen. Spillernes individuelle ferdigheter kan føre til mye kaos på tabellen, noe som ser ut til å gå i stil med lagets organisering.

– Jeg er ikke helt sikker på strategien enda, vi må finne ut hvilke roller vi skal spille først, sier Skogstad, som etter en periode i Mid Lane nå stiller som Marksman for DreamZ.

Sander Skogstad fortsetter med å fortelle at selv om de ikke planlegger å trene noe, så er øynene fremdeles på pokalen.

– Vi går for å vinne når vi er her, sier han.

DreamZ åpner sesongens første TV-kamp mot Riddle, som sendes på Twitch av GamerNO.

les også E-sportstjernenes foreldre: Derfor støtter vi barnas dataspilling

VGs tips: Lett for Nordavind, knepent for DreamZ

Den mest spennende kampen blir uten tvil DreamZ mot Riddle.

DreamZ (2.45) mot Riddle (3.30)

Riddle har vist at de kan når de vil, men med en lagoppstilling som har individuelt prestert ganske middelmådig - blir det fort kaos i leiren når motstanderne er på så høyt nivå som det DreamZ har hentet inn. Med spillere som har prestert internasjonalt og nasjonalt, vil nok de tre veteranene på DreamZ kunne bære seieren hjem i denne kampen.

Nordavind (1.08) mot Starwish (17.40)

Med en lagoppstilling som har bestått siden våren er det ingen tvil om at Nordavind tar seieren mot nyoppstartede Starwish E-sports. Kaptein Omid «Touch» Rosander har stålkontroll på strategien, og med sterke Solo-spillere som Øyvind «Erixen» Eriksen og Bor «Kektz» Jeršan blir nok dette to kjappe kamper for Nordavind.

Publisert: 25.08.19 kl. 15:34 Oppdatert: 25.08.19 kl. 15:48

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.