I SLAGET: Viktor Hovland banker ut ballen fra teestedet med Dustin Johnson, Brooks Koepka og Rickie Fowler som tilskuere. Foto: Christian Døvle, Norsk Golf

Pappa så Viktor med verdensstjernene: – Jeg er veldig stolt

AUGUSTA NATIONAL, GEORGIA (VG) Da Viktor Hovland (21) var tre-fire år gammel, fikk han sine første plastkøller av pappa. Onsdag så Harald Hovland sønnen gå på majestetiske Augusta med tre av verdens største golfstjerner.

– Jeg er veldig stolt over å se han utpå Augusta, sier pappa Harald til VG mens sønnen spiller de ikoniske hullene i såkalte «Amen Corner».

Viktor Hovland leverte imponerende golf i sin siste treningsrunde onsdag med tre av sportens største superstjerner: Dustin Johnson, Brooks Koepka og Rickie Fowler.

Hjemme i Norge hender det at Harald Hovland spiller seniorgolf i Drøbak.

– Men jeg får det ikke helt til, sier Harald, og ler godt.

FØLGER SØNNEN: Harald Hovland har tatt turen til USA for å følge sønnen i det de fleste anser som verdens største golfturnering. Foto: Christian Døvle, Norsk Golf

Han ønsker ikke særlig fokus på seg når hans 21-årige sønn blir historisk som første nordmann i Masters.

Torsdag starter turneringen for 83. gang. Samtlige av de 50 øverste på verdensrankingen er på plass.

Her er også Viktor Hovland fra Oslo – regjerende US Amateur-mester.

Pappaen bekrefter historien som Viktor forteller VG; at han fikk sin første smak på golf da pappaen kom hjem fra jobbreise i USA med køller for barn.

Harald Hovland forteller han er ble «spesielt imponert» over sønnens prestasjon da han vant US Amateur på Pebble Beach i august.

Han ble nok imponert onsdag også, da Hovland matchet Johnson, Koepka og Fowler på både lengder og jernspill.

FRYKTET AVSLUTNINGSHULL: Viktor Hovland gjør seg klar for utslaget på hull 18 – et svært vanskelig par 4-hull som går oppover. Foto: Christian Døvle, Norsk Golf

Tusenvis fulgte de fire spillerne på treningsrunden i strålende sol på mørkegrønne, plettfrie fairwayer.

Mange av tilskuerne her betalt opp mot 1000 dollar (8500 kroner) for å se en treningsdag på Masters.

Da de ni treningshullene var ferdig, kom Hovland til intervjuet totalt avslappet, med hendene i lommene som vanlig.

– Det er godt at jeg kjenner noen folk som kan fikse oss noen games. Det var morsomt, det, sier Hovland når vi påpeker at det er litt av noen storspillere han henger med på Augusta.

arrow-right expand-left 1 av 4: Viktor Hovland har spilt strålende golf på Augusta de siste dagene. Onsdag spilte han med Dustin Johnson, Brooks Koepka og Rickie Fowler. Tirsdag gikk han ni hull med Bernard Langer.

Tirsdag spilte han ni hull med den tyske golflegenden Bernhard Langer, som har to seirer på Augusta. Han begynte uken med spanjolen Sergio García, som vant her i 2017.

Hovland har stort sett banket ut rette og lange driver helt siden han ankom Augusta. Jernspillet er bunnsolid.

Når han har kommet frem til de ondulerte greenene som har knust mange drømmer, har han trent på så mange ulike slag som mulig.

– Du spilte enda bedre i dag enn i går?

– Ja, jeg synes det. Jeg gjorde noen justeringer med driveren på rangen. Det hjalp veldig, sier Hovland.

Da vi spør ham om han visste at han hadde de samme lengdene som storkanonene Koepka og Johnson, begge kjent for å slå brutalt langt, svarer han at det også er avhengig av vind, køllevalg og hvilket slag spillerne ønsker å slå.

GODE VENNER: Viktor Hovland og Rickie Fowler (til høyre) sammen på teestedet på hull 10. De spilte ni treningshull sammen onsdag. Foto: Christian Døvle, Norsk Golf

– De gutta har litt mer krutt i kula hvis de vil. Men det er ikke sånn at jeg ikke kan henge med dem, sier Hovland, som går i samme gruppe som Patrick Reed og Webb Simpson torsdag og fredag.

Viktor Hovland frykter ikke akkurat Augusta National.

– Det er jo mange vinkler og breaker som er ganske vriene å finne, men det er også ganske rett frem, egentlig. Banen er åpen. Du misser aldri ballen, så er det jo liksom bare å kjøre på.

Han var glad for at han hadde fått flere fra familien over til USA, siden han ikke har sett dem siden juleferien.

– Det er kult at de er her og får sett litt. At de får litt innblikk, sier 21-åringen.

Alt virker på plass for Hovland – som riktignok misunner proffene som har flere folk rundt seg i storturneringer som dette.

Hovland har som amatør ikke lov til å betale noen for å få hjelp.

– Det er mange å prate med her. Hvis jeg hadde vært proff, hadde jeg hatt en agent som kjørte hele opplegget for meg, som la en plan, slik at jeg ble mer effektiv, sier Hovland.

Han tar nye steg hele tiden. Han mener selv at suksessen skyldes at «jeg har tenkt annerledes», selv om han har vært både en del av landslagene og gått på college i USA, noe mange andre norske golfere har.

TRANGT OM PLASSEN: Viktor Hovland er omringet av tusenvis av tilskuere uansett hvor han beveger seg på Augusta National. Foto: Christian Døvle, Norsk Golf

– Jeg har likt å gjøre ting selv. Jeg har ikke nødvendigvis likt å få beskjed om hva jeg skulle gjøre, Ja, jeg har lyttet til alle trenere og råd, men jeg var både nysgjerrig og skeptisk. Og så har jeg gjort opp min egen mening, sier Hovland.

I dag lever han drømmen på Augusta National.

Publisert: 10.04.19 kl. 20:38 Oppdatert: 10.04.19 kl. 20:54