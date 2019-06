HVER SINE VEIER: Dersom Magnus Carlsen får gjennomslag for sitt syn, kan motstandere av bettingavtalen komme til å forlate sjakkforbundet. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Sjakkspliden: Kan ende med nytt protestforbund

– Det vil være naturlig å diskutere om man skal danne et nytt forbund dersom Norges sjakkforbund vedtar Kindred-avtalen, sier breddespiller Per Hansen til VG.

Hansen er stifter og styremedlem av «Sjakklubben Kampen på Brettet», en Oslo-klubb med 28 medlemmer på breddenivå. De avholdt sitt årsmøte tirsdag denne uken, der det ble vedtatt et enstemmig vedtak med følgende ordlyd:

«I tilfelle Kongressen 7.7. vedtar å gå for Kindred-samarbeid vil Kpb (Sjakklubben Kampen på Brettet, journ.anm.) innkalle til ekstraordinært årsmøte som holdes innen 25.8.2019 for å avklare videre forhold til NSF.»

Mellom linjene: Et ja fra sjakkforbundet til samarbeid med spillselskapet vil høyst sannsynlig føre til at Sjakkklubben Kampen melder seg ut av sjakkforbundet.

I så fall tror Hansen det vil komme en diskusjon om man skal opprette et nytt forbund. Han understreker at dette er hans personlige mening, som ikke er diskutert på klubbnivå ennå.

Bakgrunn: Dette er saken som splitter sjakk-Norge Norges Sjakkforbunds (NSF) styre har fremforhandlet et utkast til en avtale med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner over fem år.

Denne avtalen skal forbundets kongress stemme ja eller nei til 7. juli. Flertallet av medlemmene i styret til NSF ønsker å stemme ja.

Motstandere av avtalen har argumentert for at avtalen innebærer at Sjakkforbundet tar politisk stilling mot den norske enererettsmodellen, som innebærer at bare Norsk Tipping får tilby pengespill i Norge. Dette til forskjell fra Norges Idrettsforbund, som Sjakkforbundet ikke er en del av.

Forkjemperne for avtalen argumenterer for at pengene avtalen gir vil kunne gjøre mye for sjakkmiljøet i Norge, særlig for unge talenter som trenger midler for å kunne satse på sjakken. Vis mer vg-expand-down

– Avtalen rokker ved sjakkens sjel

Et nytt forbund er også noe Torger Nilsen, leder av Mosjøen sjakklubb, ser på som en mulighet.

– Ja, jeg har tenkt i de baner, og tenkt veldig mye på det. Avtalen rokker ved sjakken sjel, sier Nilsen til VG.

Også han understreker at han ikke har drøftet muligheten for et nytt forbund med noen andre i klubben, men klubben har vedtatt en offisiell uttalelse mot Kindred-avtalen.

VG har i tillegg vært i kontakt med flere andre kilder som sier mye av det samme: De forventer mange utmeldinger om bettingavtalen går gjennom på sjakk-kongressen og at et nytt forbund kan oppstå i kjølvannet av dette.

Presidenten: – Må gjøre det som er best for dem

Sjakkpresident Morten L. Madsen sier til VG at ledelsen i forbundet ikke har drøftet muligheten for at det kan oppstå et nytt, konkurrerende forbund i kølvannet av sjakk-kongressen.

– Alle må selvsagt gjøre det de mener er best for dem, sier Madsen, før han legger til:

– Jeg føler vi har gjort det vi kan for at medlemmene våre skal kunne ta stilling til om vi skal gå for denne avtalen eller ikke på en best mulig måte. Når valget er fattet, er det et demokratisk valg som flertallet på kongressen står bak.

Samtidig vil ikke Madsen kritisere klubber og medlemmer som vurderer å forlate Sjakkforbundet.

– De får stå for det valget de eventuelt tar.

SPENT: Sjakkpresident Morten L. Madsen får se den 7. juli om flertallet på sjakk-kongressen vil inngå den omstridte Kindred-avtalen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Publisert: 29.06.19 kl. 08:25