OSCAR: Kobe Bryant og hans kone Vanessa etter Oscar-utdelingen i 2018. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Kobe Bryants enke: – Fullstendig knust

For første gang etter den tragiske helikopterulykken snakker Kobe Bryants enke, Vanessa Bryant (37), ut om tapet av ektemannen (41) og datteren Gianna (13).

– Vi er fullstendig knust av det brå tapet av min kjære ektemann Kobe, den utrolige faren til våre barn, og vakre, søte Gianna, en kjærlig, smart og flotte datter og utrolige søster for Natalia, Bianka og Capri, skriver hun på Instagram.

Bryant møtte Vanessa da han var 21, og hun var 17 år gammel. De giftet seg i 2001, og fikk fire barn sammen Natalia, Gianna, Bianka og Capri.

Det var søndag Kobe, datteren Gianna og syv andre var på vei til en basketballturnering, da helikopteret de fløy styrtet. Totalt ni personer omkom i ulykken.

– Vi er også knust på vegne av de andre familiene som mistet sine kjære søndag, skriver hun videre.

– Det finnes ikke ord for sorgen vi går gjennom akkurat nå. Jeg trøster meg med at Kobe og Gigi begge visste hvor dypt de var elsket. Vi har vært så utrolig velsignet ved å ha hatt dem i livene våre. Jeg kunne ønske de var her med oss for alltid. De var flotte velsignelser som ble tatt fra oss altfor tidlig.

Videre skriver hun at det er vanskelig å se for seg livet uten de to.

– Vi står opp hver dag og prøver å komme oss videre fordi Kobe og vår lille jente Gigi skinner på oss og viser oss vei.

Hun takker også alle for støtten familien har fått i denne tøffe tiden.

– Det har vi virkelig trengt.

Publisert: 30.01.20 kl. 03:50

