67 ÅR: Dette bildet var blant dem som ble sendt ut da Putin fylte 67 år tidligere denne uken. Pensjonsalderen for russiske menn er 60 år. Foto: Alexei Druzhinin / Pool Sputnik Kremlin

Putin spiller diskriminering-kortet i doping-dramaet

President Vladimir Putin har kastet seg inn i dramaet rundt det russiske dopinglaboratoriet med full tyngde. Nå krever han at politikk ikke må avgjøre.

Russerne er ille ute etter at det er sterke mistanker om at de har manipulert data fra det mye omtalte dopinglaboratoriet i Moskva.

Databasen, som russerne etter mye om og men ga fra seg, stemmer ikke overens med en tidligere kopi som Wada fikk fra en varsler. Det hele kan ende med at Russland blir kastet ut av Wada og ikke kan delta som egen nasjon i Tokyo-OL neste år.

Nå har landets sterke leder, Vladimir Putin, personlig kastet seg inn i denne saken, i håp om å redde stumpene.

– Selvfølgelig er vi klar over de problemene som våre idrettsutøvere står overfor. Vi kommer til å jobbe med dette. Jeg mener det handler om antidopingarbeidet, sa Putin på en konferanse i Nizjnyj Novgorod, ifølge nyhetsbyrået Tass.

– Vi har samarbeidet, samarbeider og vil samarbeide med Wada. Jeg håper bare at alle spørsmål av denne typen vil bli løst på lik linje, innenfor dagens idrettslovgivning, og ingen vil møte diskriminering på noe politisk grunnlag, sa Putin – og som gjentok det russiske hovedargumentet:

– Sport burde forene mennesker i stedet for å dele dem.

Wada har anklaget Russland for at de har fiflet med data fra laboratoriet. Materialet ble samlet inn i tiden 2011 til 2015.

– Vi vil overholde alle krav fra Wada, sa Putin.

Onsdag meldte Russlands sportsminister, Pavel Kolobkov, at de har svart på 31 spørsmål fra Wada om databasen.

– Vi er sikre på at vi har oppfylt alle krav. Vi er klare til å fortsette samarbeidet, så vi kan komme ut av denne situasjonen så raskt som mulig, og at det ikke blir stilt flere spørsmål til Russland, sa sportsministeren ifølge Tass.

Wada har advart om at det kan komme «de strengest mulige» sanksjoner om det skulle vise seg at russerne har manipulert dataene fra laboratoriet. En varsler hevdet nylig i programmet «Fetisov» på TV-kanalen Zvezda at dataene ble manipulert i januar i år.

Opprinnelig skulle Wada ha fått tilgang til dataene før nyttår, men det skjedde ikke før et par uker senere. Likevel slapp Russland sanksjoner den gang.

