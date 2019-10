PÅ SAMLING: Nå er Ingvild Flugstad Østberg på høydesamling i Val Senales i Italia. Det er snart bare tre uker igjen til sesongstart. Her med Therese Johaug (t.v.) på samling i Kvitfjell i september. Foto: Geir Olsen/NTB SCANPIX

Østbergs kjæreste la opp: – Det skulle ikke stå på økonomi

Mens Ingvild Flugstad Østberg (28) hadde sin beste sesong noensinne, bestemte samboer Christoffer Rukke (31) seg for at det var nok.

Mens Østberg hamstret VM-medaljer, hentet krystallkula for sammenlagtseier i verdenscupen og kjempet seg først opp slalåmbakken i Tour de Ski, så fikk samboeren en 6. plass på 500 meter og 9. plass på 1000 meter i skøyte-NM forrige sesong.

Motivasjonen til skøyteløper Rukke var brukt opp.

– Det har ligget i kortene. Men jeg sa til ham at det skulle være hans avgjørelse. Det var ikke om resultatene ble sånn eller sånn som skulle avgjøre om han var ferdig, sier Østberg til VG.

SAMBOERE: Ingvild Flugstad Østberg og Christoffer Rukke har vært kjærester i åtte år. Her er de sammen undre Kulåssprinten i Sarpsborg i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nå har han åtte til fire-jobb på Montér på Stabekk, mens hun gjør de siste forberedelsene til en ny sesong. Det er drøyt tre uker til nasjonal langrennsåpning på Beitostølen.

– Det skulle ikke stå på økonomi eller sånne ting om han skulle fortsette. Jeg sa det var helt uaktuelt at han skulle føle at han skulle prøvd litt til. Valget måtte stå på motivasjon, sier Østberg.

Hun tok fem medaljer under VM i Seefeld, der fikk hun også sin første individuelle VM-medalje. Nå er hun på høydesamling i Livigno og Val Senales i Italia. Motivasjonen hennes er på topp.

– Jeg blir hverken en dårligere eller bedre skiløper av at han har lagt opp. Men helg har fått en ny betydning for oss, for planlegging av ting vi skal gjøre sammen blir litt annerledes, nå kan vi ikke bare stikke et par dager sammen til Gjøvik, sier Østberg.

Ingvild Flugstad Østberg vant Tour de Ski sammenlagt sist, på etappen selveste nyttårsaften syns hun dette var flaut:

Møttes på samling

Så langt har hun ikke latt seg friste av livet etter toppidretten når hun ser samboerens nye liv. Selv om det sprutregner ute, så må hun ut på rulleski. Han kan ligge på sofaen.

Han var et kjempetalent på skøyter. Kom på landslaget allerede som 17-åring, og ble tatt ut til OL i Vancouver i 2010. Der ble han nummer 35 på 1000-meteren. Året etter møtte han Østberg på en samling i regi av Olympiatoppen.

Hun har tatt seks VM-medaljer, en av dem gull. Den kom på lagsprinten i Falun (2015). Hun har også to OL-gull og et sølv. Hun har tjent gode penger på langrennskarrieren, og kjæresten har tidligere omtalt henne som veldig raus som har bidratt økonomisk for at han skulle kunne satse.

OL-DELTAKER: Christoffer Rukke gikk 1000-meteren under OL i Vancouver i 2010. Her i prat med daværende landslagstrener Jarle Pedersen (t.v.) og assistentlandslagstrener Johann Olav Koss etter løpet. Foto: Lise Åserud / Scanpix

– Hvordan var det for dere å være en som presterte og en som ikke leverte som ønsket?

– Det gikk overraskende bra, selv om det var litt vanskelig, for jeg vet inderlig godt hva han har lagt ned av jobb. Men jeg syns vi klarte det bra, svarer Østberg.

PS! Verdenscupen starter med minitour i Ruka den siste helgen i november.

