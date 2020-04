SVENSK YNDLING: Frida Karlsson ble nummer ni på 10-kilometeren i Falun i februar. En måned senere kunne hun peke tunge til Therese Johaug på tremila i Holmenkollen. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Frida Karlsson etter smellen: Kommer aldri til å trene som Johaug

Langrennskometen Frida Karlsson (20) lærte mye av smellen i vinter. Nå bruker hun dagene til å spille fotball.

– Her i Sverige kjører vi på som vanlig. Nå er Frida på fotballtrening, hun syns det er moro å spille når det ikke er langrennssesong, sier managermamma Mia Karlsson til VG.

Mens organisert idrett er lagt ned, som det meste annet i Norge, så fortsetter dét livet som før i Sverige. Tirsdag kveld var Frida Karlsson på fotballtrening. For to år siden spilte hun 2.-divisjonsfotball med Sollefteå-klubben Remsle UIF.

Sverige har valgt en annen strategi for å hindre spredning av coronaviruset enn Norge og de fleste andre land i Europa.

Sta og utålmodig

Karlsson gikk tre renn i verdenscupen før hun var borte i over to måneder i den nylig avsluttede langrennssesongen. Hun hadde trent for hardt og for mye og spist for lite.

– Hun lærte veldig mye av det. Det var helt avgjørende for resten av karrieren. Om man ikke klarer å balansere næring og trening, så går det ikke. Man må være i balanse, sier Mia Karlsson, som selv har vært landslagsløper i langrenn.

Etter de elleville dagene i Seefeld i fjor, hvor Karlsson kom til VM med null pallplasser i verdenscupen og dro hjem med gull, sølv og bronse, tok det fullstendig av i Sverige.

Mamma Karlsson sa nei til alle som ville ha suksess-datteren og tok selv jobben som manager.

Hun beskriver datteren som utrolig sta og utålmodig. Hun ville opp på nivået til Therese Johaug så fort som mulig. Det sa også 20-åringen selv foran Ski Tour-starten midt i februar.

– Jeg vil ikke sette en mental grense om at det kan ta flere år til jeg er der igjen (kjempe om pallplasser). Jeg vet at jeg kan være med å slåss der oppe når jeg har en bra dag, sa Karlsson til VG da.

– Frida var utrolig motivert etter VM, hun så på dem som var bedre. Men både styrketrening og mengde timer ble for mye, sier Mia Karlsson.

FØRSTE VERDENSCUPSEIER: På tremila i Holmenkollen 7. mars slo Frida Karlsson Therese Johaug og Ebba Andersson (t.h.). Foto: Vidar Ruud

Aldri som Johaug

Therese Johaug spådde at Karlsson ville få en tøff sesong etter VM-suksessen.

– Jeg synes litt synd på Frida. Hun får veldig mye forventninger fra folk rundt henne om at hun skal være i toppen og at det blir satt opp en duell mot meg, sa Johaug til VG i Ruka i november.

Johaug tåler enorme mengder trening. De to siste sesongene har hun vunnet alle distanserenn bortsett fra ett begge sesongene. For noe uker siden slo den svenske 20-åringen Johaug på selveste tremila i Holmenkollen, etter en utrolig opphenting de siste kilometerne.

Mamma Karlsson forteller at datteren ikke kommer til å ta etter treningen til Johaug.

– Nei, Frida kommer aldri til å trene tusen timer i året. Det har hun lært nå. Vi ser mer og mer til måten de trener i friidrett, vi satser på mer kvalitet og færre timer, sier mamma Karlsson.

