SYKDOMSDRAMA: Per-Jarle Heggelund skriver at han ble smittet av coronaviruset, og forteller nå om en beinhard kamp mot viruset. Foto: Strive.

Heggelunds sykdomsdrama: – Føles som å bli kastet under en brennende lastebil

Per-Jarle Heggelund skriver på Twitter at han var utslått i 14 dager etter å ha blitt smittet av coronaviruset. Nå forteller den kjente fotballkommentatoren om en tøff kamp mot sykdommen.

– Vær forsiktig, folkens. Ta vare på deg selv og de rundt deg. Denne sykdommen er noe helt annet enn det man har sett før.

Slik innleder Per-Jarle Heggelund sin opplevelse på Twitter om hvordan det skal ha vært å være smittet av coronaviruset.

Strive-kommentatoren skriver at mens de fleste heldigvis klarer seg med milde symptomer, fikk han «Sead Kolasinac-versjonen». Han refererer til Arsenals bosniske venstreback, som han selv beskriver som «råsterk» i innlegget.

– Det føles som å bli kastet under en brennende lastebil. Det er den mest nærliggende metaforen jeg kan komme på.

Les hele rapporten til Heggelund her:

Heggelund forteller videre om 14 lange dager hvor han var rammet av sykdommen:

– Det har blant annet innebåret over 100 timer i strekk hvor feberen var 39.5 (grader) eller mer. Unødvendig å fortelle at sånt tar på. Pusteproblemer på grunn av lungene. Sjekket av helsepersonell som kom i ambulanse. En lek med ilden hvor den reelle feberen ligger og vaker på den farlige sperregrensen 41. Hvert eneste host som et knivhugg. Mer pusteproblemer, surkling og knaking i lungene.

Hittil har 6403 mennesker i Norge blitt smittet av coronaviruset, viser VGs oversikt. Heggelund er bosatt i Sverige, hvor over 10.000 mennesker har blitt smittet og 887 mennesker har dødd. Over 100.000 mennesker har mistet livet på grunn av viruset verden over.

Heggelund skriver at man blir litt stresset eller rett og slett redd.

– Balansegangen har vært en brutal mental øvelse, der man kjenner at blir dette ett hakk verre kan det gå skikkelig åt skogen.

Videre skriver han at han kom seg gjennom og at det nå går bedre.

– Ber en stille bønn om at nære og kjære har klart samme sak når støvet av dette legger seg. Etter regn kommer sol.

VG har vært i kontakt med Heggelund, som ikke ønsker å uttale seg utover det han har publisert på sin Twitter-konto. Han er inneforstått med at saken blir omtalt.

Publisert: 11.04.20 kl. 18:10

