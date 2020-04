KLAR TALE: Einar Håndlykken i Odd frykter for både topp- og breddefotballen om ikke Kulturdepartementet endrer kraftig på tiltakspakken. Foto: Alf Øystein Støtvig

Lagidrettsledere om Rajas krisepakke: – Har ikke skjønt klubbdrift

Einar Håndlykken i eliteserieklubben Odd mener Kulturdepartementet kan kaste tiltaksplanen de har gitt norsk idrett – og mener den bommer grovt på alle lagidrettene.

– De har ikke skjønt hvordan klubbdrift fungerer, sier Odd-direktør Einar Håndlykken – og får støtte av kolleger i håndball og ishockey.

Odd-sjefen er langt fra den første som reagerer på Venstre-kulturminister Abid Q. Rajas 700 millioner store krisepakke til norsk idrett, kultur og frivillighet. Ap-veteran og Groruds styremedlem Jan Bøhler beskrev Raja-hjelpen som «skivebom», og det viste seg at det bare ble søkt om 264 millioner, drøyt tredjedelen av totalen.

Statsråden avviste den kritikken, men åpnet for å gjøre justeringer.

Det vil ikke være nok, melder Odds direktør. For fotballens del – både i toppen og bredden – mener Håndlykken at politikerne kan kaste hele planen og starte på nytt.

– Egentlig finnes ingen tiltakspakke for oss, så det er ingenting å justere. Min oppfatning er at den heller ikke treffer andre lagidretter, sånn som håndballen. Pakken er laget for enkeltarrangementer som Birken, Holmenkollstafetten og Norway Cup, mener Einar Håndlykken – og støtter naturligvis Norges Fotballforbunds bønn om 600 millioner til landets største idrett.

Han skisserer hvordan fjorårets firer i Eliteserien drar inn pengene sine for å nå klubbens 80 millioner store 2020-budsjett – og hvorfor det foreløpig virker umulig å kunne gjøre det med hjelp av statens krisepakke:

– Vi har inntekter gjennom hele året, men det er særlig sponsormidlene som er størst for all klubbidrett. Publikumsinntekter er for de fleste ti prosent og nedover – iallfall for Eliteserien og Obosligaen. Derimot er sponsorinntekter rundt halvparten, og medieavtalen rundt 20–25 prosent. Resten er summen av masse smått: publikum, spillemidler og mindre arrangementer. Det som blir dekket gjennom pakken, er deltageravgifter og billettinntekter. Altså er det ikke tiltak på 90 prosent av inntektene våre, forklarer Håndlykken.

Han innrømmer at de i «coronaperioden» fra midten av mars til 1. mai burde hentet inn 6–8 millioner til sponsorbudsjettet på rundt 40. Fasiten ligger skremmende nær null, og siden Odd er uten såkalt AS-styre, betyr det at klubben heller ikke kan søke om tiltakskronene til næringslivet.

– Er dette så dramatisk for Odd at dere kan gå konkurs?

– Nei. Odd er ikke den første som gjør det. Kommer vi i gang med kamper i år – også uten publikum – skal ikke vi gå konkurs. Men jeg hører om klubber som har store problemer, sier Håndlykken.

Han er mer bekymret for hvordan det vil påvirke breddefotballen i Telemark og ellers i landet. Ved siden av direktørjobben i eliteserieklubben som er ivrigst på å profilere sine lokale spillere, har han «pappaengasjement» i barnefotballen i Skien.

– Samspillet mellom topp og bredde er kjempeviktig i den norske fotballmodellen. I Telemark er Odd avhengige av de små, det ønsker vi å være, og vi skal hjelpe hverandre. Samtidig er det bygd mange klubbhus i Telemark med penger fra Odd, påpeker direktøren, som mener heller ikke breddefotballen treffes i særlig grad av kulturdepartementets pakke.

– I vårt område er deltagelse i cupene gratis eller veldig billig, mens klubbene henter alle inntektene fra kiosksalg og parkering. De er ekskludert i ordningen som er foreslått. Det er overraskende at idrettsmyndighetene i Norge ikke kjenner virkeligheten i Klubb-Norge, sier Einar Håndlykken.

Odd-direktøren får en støttepasning fra daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen i ØIF Arendal i håndballens eliteserie.

– Utfordringen er den samme som toppfotballen. Innretningen fra kulturdepartementet går på billettinntekter og tapte deltageravgifter, og det er åtte prosent av driften vår. Den store utfordringen er sponsormarkedet. Der dekkes det ingenting per i dag. Pakken er ikke rettet inn mot topphåndball-klubbene, sier Bruun Hansen til VG.

ØIF Arendal er Norges nest beste håndballklubb på herresiden både etter sportslige og økonomiske parametre – bak seriemester og Champions League-deltager Elverum.

HAR PERMITTERT: Tore Christiansen (til venstre) i Stavanger Oilers og Bjørn Gunnar Bruun Hansen i ØIF Arendal. Foto: NTB Scanpix og VG

Kunne gått konk

Omsetningen er på 19 millioner kroner, men uten å ty til permitteringer og lønnskutt etter at resten av håndballsesongen ble avlyst, ville sørlandsklubben møtt på trøbbel.

– Permitteringer er et veldig godt verktøy. Det treffer oss, sier Bruun Hansen – og svarer slik om de ville «gått under» uten:

– Vi hadde iallfall hatt et kostnadsnivå som overgikk kronene som kom inn. Vi regnet på det og kom frem til at vi ville vært to millioner i minus i løpet av juni, innrømmer Arendal-sjefen.

Heller ikke styreleder og hovedaksjonær i Norges suverent beste hockeylag er voldsomt imponert over første forsøk fra staten. I likhet med håndballen fikk hockeyen vårens sluttspill avlyst.

– For å kompensere billettinntekter er den bra, men totalen er ikke bra nok, sier Tore Christiansen i Stavanger Oilers.

Også han anslår at hockeyklubben – i likhet med Odd – henter rundt 50 prosent av pengene fra sponsormarkedet. Oilers har måttet permittere de fleste arbeidstakerne.

– Vi driver klubben som et vanlig AS og tok grep nærmest i første time. Vi har planlagt for at det blir slik det er nå ut 2020. Men håper vi tar feil, sier Christiansen.

Tar til seg tilbakemeldingene

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) er av VG forelagt kritikken fra Håndlykken. På spørsmål om de hadde satt seg nok inn i klubbøkonomien i fotball, håndball og ishockey og hvor disse tjener pengene sine, svarer Raja blant annet slik i en e-post:

– Det har vært viktig raskt å få på plass en ordning med helt nødvendige tiltak for organisasjoner som på kort varsel måtte avlyse planlagte arrangementer. Vi har opprettet en ordning på 700 millioner kroner for idretten, og i tillegg kan enheter i idretten også søke støtte under kontantstøtteordningen gitt at de er skattepliktig foretak, sier Venstre-politikeren.

Kulturministeren erkjenner at første versjon av tiltakspakken har forbedringsmuligheter – og at det vil skje noe.

– Frivilligheten og idretten har vært tydelige på at kompensasjonsordningen er for snever, og ikke kompenserer for bortfall av viktige inntekter. Det tar vi til oss. Jeg har hele tiden vært tydelig på at det er krevende å finne fram til tiltak som dekker alle behov, og at det kan være nødvendig med justeringer i de tiltak som iverksettes. Det er arbeider vi på spreng med nå og resultatet vil dere snart få se, lover Raja.

– Hvor sannsynlig vurderer dere at fotballens ønske alene om 600 millioner kroner i krisepakke kan oppfylles?

– Jeg forstår utålmodigheten hos fotballederne, men de må også huske på at det er mange ulike behov innenfor frivilligheten og idretten. Regjeringen og jeg som kulturminister har et ansvar for å tenke helhet. Vi må finne fram til løsninger som treffer flere enn bare fotballen, svarer kultur- og likestillingsministeren.

Publisert: 25.04.20 kl. 15:31

