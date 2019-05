REAGERER: Håndballpresident Kåre Geir Lio reagerer på et opprop (innfelt) han mener er sendt ut for å stoppe debatten om hvem som skal bli ny president i Norges idrettsforbund. Foto: Frode Hansen

Håndballpresidenten reagerer på Mollekleiv-opprop

Håndballpresident Kåre Geir Lio mener sentrale idrettsledere forsøker å kneble debatten om hvem skal bli ny president i Norges idrettsforbund.

Det er i et ferskt brev til samtlige idrettskretser og særforbund at kretslederne i Oslo og Møre og Romsdal rykker ut med støtte til Sven Mollekleiv. I brevet oppfordres det til å følge valgkomiteens innstilling til ny idrettspresident.

Valgkomiteen ønsker seg Sven Mollekleiv som ny NIF-leder. Men nylig relanserte Berit Kjøll sitt kandidatur, med støtte fra blant annet Norges Håndballforbund.

I brevet som ble sendt ut mandag ettermiddag, og som VG har lest, ramses det opp flere utfordringer norsk idrett må hanskes med i fremtiden. Deretter står det blant annet:

«Med disse utfordringene foran oss ønsker vi hverken presidentkamp eller en opprivende personstrid. Norsk idrett trenger samling om valgkomiteens grundige arbeid. Dette er en komité vi samlet har valgt å gi vår tillit.»

– Et oppgjør

Ordlyden får håndballpresident Kåre Geir Lio til å reagere:

– Jeg føler at de prøver å kneble en åpen og frisk debatt, som idretten trenger akkurat nå. Det synes jeg ikke de skal gjøre, sier han til VG.

Lio ønsker seg Berit Kjøll som ny idrettspresident når det samles til idrettsting på Lillehammer i slutten av måneden.

– Norsk idrett har tatt et oppgjør med manglende åpenhet. Da synes jeg det hører gamle dager til når de to idrettskretsene nå forsøker å stoppe debatten og bli ferdig før idrettstinget, i stedet for å ha en åpen og frisk debatt. Omstilling er krevende og da trenger vi dyktige ledere. Da er det sunt å ha noen å velge blant, mener Lio.

I e-posten fra Oslo og Møre og Romsdal idrettskrets, der det nevnte brevet er et vedlegg, så skriver kretslederne Sveinung Oftedal og Kåre Sæther:

«Vi er alle klar over at perioden som skal kvitteres ut har vært utfordrende. Det er derfor viktig at Tinget er samlende, klarer å stake ut en god kurs fremover, og at vi i minst mulig grad splittes i valget av dem som skal styre skuta videre. Valgkomiteens arbeid har vært grundig, også i vurdering av presidentkandidat.»

– Bare deltagelse

En av brevets avsendere, Sveinung Oftedal, kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Kåre Geir Lio:

– Vi ønsker ikke å stoppe, men å delta i en debatt. Vi ber bare om tilslutning, og så er det fritt frem om andre ønsker å slutte opp om dette. Kåre Geir Lio deltar jo også i forberedelsene til enkelte saker på tinget, inkludert det å prøve å påvirke synspunktet vedrørende presidentvalget, sier han til VG.

– Lio mener idretten trenger en frisk og åpen debatt?

– Det kan godt hende, men vi er ikke likegyldige til utfallet av denne debatten. Oslo idrettskrets har aldri bedt Berit Kjøll komme på idrettstinget. Vi kan ikke skusle bort denne muligheten til å få en så god president som det valgkomiteen innstiller på (Mollekleiv, journ.anm.). Dette er altså ikke et forsøk på å stoppe en debatt, men å bidra i en debatt som vi mener er viktig. Det er ikke noe poeng å sitte på vår tue uten å mene noe, sier idrettslederen fra Oslo.

Kåre Sæther i Møre og Romsdal avviser også at brevet som ble sendt mandag er et forsøk på å stanse en debatt.

– Tvert imot. Det er bare deltagelse i debatten, sier han.

– Lio ønsker seg en frisk og åpen debatt også på idrettstinget?

– Om Lio foreslår en kandidat (Kjøll, journ.anm.), så har han bestemt seg for den kandidaten, da. Jeg foreslår en annen kandidat. Det er jo bare deltagelse i debatten. Vanskeligere er det ikke, sier Sæther.

– Føler du deg trygg på at Sven Mollekleiv blir valgt til ny idrettspresident?

– Ja, sier kretslederen.

Publisert: 08.05.19 kl. 17:50