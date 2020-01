AMPUTERT SESONG: Silje Norendal (26) trener hver dag i Oslo for å få sin skadde skulder «på plass». Hun satser på comeback i Calgary og mener X Games i Hafjell vil bli sesongens store høydepunkt. Bildet er tatt i forbindelse med en artikkelserie om utfordringer for kvinnelige idrettsutøvere. Foto: Frode Hansen

Snowboard-Siljes skade forverret: – Kjipt

Silje Norendal (26) får ikke sjansen til å forsvare sin slopestyle-tittel fra i fjor i prestisjefylte Laax denne uken. Skulderskaden hun pådro seg i Kina før jul viste seg å være verre enn først antatt.

– Jeg trodde «bare» skulderen var ute av ledd. Men det var også et lite brudd og noen leddbånd som var røket. Jeg er lei meg for at det skjedde. Det er kjipt ikke å få startet slopestylesesongen, sier Silje Norendal til VG.

Hun tilføyer at hun nå gjør alt for at det ikke skal skje igjen. Hun trener og får behandling ved Olympiatoppens toppidrettssenter i Oslo hver dag. Med sannsynlig friskmelding onsdag, har hun blinket ut X Games i Hafjell 7. til 8. mars som sesongens store mål.

Etter Pyeongchang-OL var Silje Norendal umiddelbart usikker på om hun ville fortsette ytterligere fire år, frem til Beijing-OL 2020. Etter å ha svelget skuffelsen over resultatene i Sør-Korea, bestemte hun seg imidlertid for å gå for OL nummer tre.

– Dette er ikke verdens verste år, sier hun nå med tanke på at skaden og at denne sesongen ikke har VM eller OL-kvalifisering på programmet.

Da hun i midten av desember fikk slått skulderen ut av ledd i OL-arenaen for Big Air i Beijing, fikk hun først beskjed om at 10 dager hvile ville være tilstrekkelig – så ville den være «good to go». En MR-undersøkelse etter hjemkomst til Norge var ikke like oppløftende: Brudd og skader på leddbånd.

– Vanlig prosedyre for leddbånd er to til tre måneder (ute). Det trodde jeg ikke helt på. Vi ble enige om at seks til åtte uker ville holde. Onsdag er det gått fem uker, og da håper jeg på positive tilbakemeldinger, sier Silje Norendal.

Planen hennes er å være tilbake på brettet i Trysil kommende helg, samtidig som slopestylefinalen i Laax (fredag).

FEM NORDMENN I LAAX Kvalifiseringen i Laax’ slopestylekonkurranse starter mandag. Finalen for kvinner og menn går fredag. I Silje Norendals skadefravær deltar fem nordmenn – kun menn: Mons Røisland, Bendik Gjerdalen, Ståle Sandbech, Sindre Tveiten og Stian Kleivdal.

– Jeg har vært med i Laax siden jeg var liten. Det er et av årets høydepunkter, og nå særlig siden jeg vant der i fjor, påpeker hun.

Silje Norendal er «litt frustrert» over at hun ikke ble invitert til X Games i Aspen 23. til 26. januar. Selv om det med skaden uansett ville vært uaktuelt, er hun nummer to totalt på bakgrunn av forrige sesongs resultater.

Hun drar til Canada for å kjøre verdenscupen i Calgary i februar – for å få OK standing med tanke på OL-kvalik neste sesong – og derfra til X Games i Kina 21. til 23. februar.

Da hun vant enda et X Games-gull i Hafjell for tre år siden, var det en revansj for en liten nedtur i slopestyle dagen før.

– Du har gode minner derfra?

– Ja, men denne gangen må det nom bli slopestyle, ikke Big Air, svarer Silje Norendal med tanke på sjansen til å vinne sitt femte X Games-gull.

Publisert: 13.01.20 kl. 11:58

