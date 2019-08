DEBUTERTE: Kåre Vedvik fikk sin debut for Vikings natt til mandag. Foto: Hannah Foslien / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vedvik ble satt ut av fansen i Vikings-debuten

(Minnesota Vikings - Seattle Seahawks 25–19) U.S. Bank Stadium er kjent for sin høylytte atmosfære. Det fikk det norske NFL-håpet Kåre Vedvik (25) kjenne på kroppen natt til mandag.

Natt til mandag norsk tid fikk Stavanger-karen Kåre Vedvik sin treningskamp-debut for Minnesota Vikings, etter at de tradet for ham sist søndag.

Men det var ikke det sportslige som opptok 25-åringen etter kampen - det var den utrolige stemningen inne i U.S. Bank Stadium.

– Det var helt utrolig. Jeg fikk høre fra noen venner at atmosfæren der er en av de villeste i NFL. Nå skjønner jeg hvorfor!, sier Vedvik til VG.

Vikings-fansen har nemlig blant annet adoptert Islands kamprop fra EM i 2016, og det svinger bra inne i den glassdekte arenaen når 60.000 mennesker roper «SKÅL!» samtidig.

Kicker og punter

Nordmannen fikk spilletid som kicker og punter i treningskampen mot Seattle Seahawks, men det ble ikke voldsomt med spark for hverken Vedvik eller konkurrentene Dan Bailey (kicker) og Matt Wile (punter).

Vikings sparket bare ett field goal i løpet av hele kampen, og det plasserte Bailey enkelt mellom stengene. Vedvik fikk derimot satt et ekstrapoeng etter en Vikings-touchdown - så han kan foreløpig skryte av å være feilfri i den lilla Minnesota-drakten.

I tillegg puntet han tre ganger med et snitt på 46,7 yards. Den lengste fløy hele 54 yards, og han smadret konkurrenten Wiles ene punt på 35 yards.

– Han har en mulighet til å både punte og sparke, noe som ikke har blitt gjort på en evighet i denne ligaen, sa FOX Sports-kommentator Kevin Burkhardt da Vedvik plasserte et punt innenfor 10 yard-linjen.

INNENFOR 10: Vedvik imponerte med sitt første spark, et punt som sendte Seattle innenfor sin egen 10 yard-linje. Foto: Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Tror Bailey leder

Det kan med andre ord virke som at jobben som punter allerede er sikret for Vedvik, og det spørs hvor lenge Vikings velger å beholde Wile i troppen.

På kicker-plass må derimot nordmannen kjempe med nebb og klør hvis han vil gjøre noe som ikke har blitt gjort i NFL på 38 år.

– Jeg tror Bailey-leder kampen om kicker-plassen akkurat nå, sa Burkhardt etter Baileys eneste field goal for kvelden.

Og selv om Vedvik ikke fikk prøve seg fra lengre enn 33 yards (ekstrapoeng), så var han fornøyd.

– Kampen gikk bra! Personlig finner jeg alltid noe jeg vil forbedre, så nå er det bare å ta seg en dag fri, se hva jeg kan forbedre fra kampen, og komme seg tilbake på treningsfeltet, sier Vedvik.

Publisert: 19.08.19 kl. 07:38 Oppdatert: 19.08.19 kl. 08:14