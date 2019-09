LABORATORIET: Dette arkivbildet er fra dopinglaboratoriet i Moskva. Foto: Alexander Zemlianichenko / TT / NTB Scanpix

Doping-ekspert: Russland mistenkes for å manipulert laboratorie-prøver

Etter mye og men fikk WADA (det internasjonale antidopingbyrået) i januar i år omsider tilgang til å hente ut data og prøver fra det mye omtalte antidopinglaboratoriet i Moskva. Nå mistenkes det russerne har manipulert prøvene.

Det er den kjente tyske dopingjournalisten Hajo Seppelt som melder dette på Twitter fredag kveld.

– Russland er under mistanke om å ha manipulert laboratoriedataene som ble gitt til WADA tidlig i 2019, skriver Seppelt, som jobber for TV-kanalen ARD.

Han melder videre at styret i WADA, der norske Linda Hofstad Helleland sitter, vil bli informert om dette i sitt møte i Tokyo til uken. Seppelt skriver at det blir satt i verk tiltak som igjen betyr at Russland blir kastet ut av det gode selskap.

Da WADA-styret for nøyaktig ett år siden - stikk i strid med Linda Hofstad Hellelands mening - valgte å ta Russland inn i varmen igjen, ble det samtidig satt to vilkår for det. Ett av dem var at russerne skulle gi full tilgang til prøver og papirer fra dopinglaboratoriet i Moskva.

Dette skulle ha skjedd før nyttår 2019, men det gikk et stykke inn i det nye året før WADA endelig fikk de tilgangene de ba om.

Nå hevder altså den kjente dopingeksperten at det er mistanke om at Russland har manipulert disse laboratorie-prøvene.

I august 2015 ble RUSADA – den russiske antidoping-organisasjonen – sparket ut av Verdens antidopingbyrå (WADA). Dette skjedde etter flere avsløringer om omfattende dopingjuks fram mot OL i Sotsji i 2014.

Så valgte altså WADA å ta Russland inn i varmen igjen i september 2018. Dette vakte sterke reaksjoner fra blant andre Linda Hofstad Helleland og Antidoping Norge.

– Jeg er veldig skuffet på vegne av rene utøvere og alle som tror på en ren idrett. Dette kaster en mørk skygge over troverdigheten til antidoping-bevegelsen, sa Helleland, som talte flertallet i styret midt imot.

– Jeg er skuffet på vegne av alle de rene utøverne. Som en ren utøver ville jeg ha regnet med at den internasjonale antidoping-organisasjonen ville ha ordnet opp i dette, sa Anders Solheim, som er sjef i Antidoping Norge.

