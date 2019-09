SKADET: Jonatan Tollås Nation mister resten av sesongen. Her feirer han sammen med Felix Horn Myhre og Bård Finne i en eliteseriekamp på Intility Arena forrige sesong. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Deila om Vålerenga-profil: –Mister resten av sesongen

VALLE (VG) Vålerenga-trener Ronny Deila (43) slår fast at forsvarskjempen Jonatan Tollås Nation (29) mister resten av sesongen. Hovedpersonen selv har likevel et lite håp om å rekke et par kamper.

Nå nettopp







Vålerengas visekaptein har ikke spilt fotball siden 25. mai, og etter lang tid med kne-trøbbel ble han operert i slutten av august.

– Det blir ikke noe mer denne sesongen. Han får bygge seg opp nå og være ordentlig i gang igjen fra januar. Da får han en god oppkjøring inn mot neste sesong, sier Deila til VG.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

VIF-kapteinen selv innrømmer overfor VG at det kan se stygt ut med tanke på mer fotball-spilling denne sesongen, men han er mer optimistisk enn sin trener.

– Mest sannsynlig er jeg ute resten av sesongen, men jeg har et lite håp om å kunne rekke et par kamper på tampen. Jeg kan ikke noe for det, men jeg er født optimist. Derfor holder jeg fortsatt muligheten åpen, sier Tollås Nation.

Det var lenge usikkert hva som var grunnen til smertene i kneet hos VIF-stopperen, men etter hvert ble det klart at årsaken var slitasje i brusken.

– Spilte han kamper samtidig som han hadde vondt som førte til at skaden ble mer alvorlig?

– Han begynte å kjenne det litt rundt Lillestrøm-kampen (25. mai, journ.anm.), og det var vel siste kampen han spilte. Men det kom veldig plutselig faktisk, og da det ble vondt var det ikke sjanse til å gjøre noen ting. Det var ingen fremgang heller etterpå, og til slutt hadde vi ikke noe annet valg enn å operere, forteller Deila.

Vålerenga har hentet danske Pierre Kanstrup som erstatter.

Da Vålerenga møtte Rosenborg forrige runde ble det ampert:

Håper ikke skaden er karrieretruende

– Kan skaden være karrieretruende og kan det hende dere må planlegge neste sesong uten ham?

– Det håper jeg ikke. Vi får se litt nå hvordan han responderer utover, men både lege og Jonatan har virket positive etter operasjonen. Det så ikke så ille ut som fryktet på forhånd. Jeg har en følelse av at ting er positivt og at det er en veldig god mulighet for at han kommer til å komme tilbake for fullt. Vi håper han har flere gode år i fotballkarrieren sin, svarer Deila.

En alvorlig kneskade er alltid tung å svelge. Nå fokuserer klubben på å støtte midtstopperen i tiden fremover.

– Man må bry seg, være behjelpelig og være en støttespiller i det han trenger. Ikke minst skal han få den oppfølgingen han skal i forhold til hvor han er i skadeprosessen. Han er også flink til å bidra i gruppen selv om han er skadet. Det er også viktig – at det ikke alltid bare går en vei. Han er veldig flink og viktig i miljøet her, sier Deila.

PS: Vålerenga møter Sarpsborg 08 borte kommende mandag. Kampen ser du på MAX. Etter en tung sensommer ligger Oslo-klubben på syvende plass i Eliteserien med 27 poeng.

Se høydepunktene fra forrige rundes kamp mot Rosenborg her:

Publisert: 11.09.19 kl. 08:00







Mer om