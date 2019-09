Suzann Pettersen kan ha tjent 200 millioner på golfkarrieren

Suzann Pettersen (38) har til smørøye i grøten resten av livet. Hun kan ha tjent 200 millioner kroner i sin golfkarrière.

VG har kommet til denne summen etter å ha sett på hvilke inntekter hun har hatt i sine nærmere 20 år som profesjonell golfspiller:

* Offisielt har hun spilt inn mer enn 14,8 millioner dollar på den såkalte LPGA-touren. Det tilsvarer 132 mill. kroner etter dagens kurs.

* I tillegg kommer sponsorinntektene. Pettersen har først og fremst hatt en lukrativ kontrakt med sportsutstyrsleverandøren Nike, som valgte henne som spydspissen i sin satsing på kvinnegolf. Nike-avtalen fortsetter også etter at hun har lagt opp. Golf-legenden har også hatt kontrakter med flere andre, blant dem kjemigiganten Dow. Trolig har hun hatt sponsorinntekter på opptil ti mill. kroner i året - avhengig av resultatene fra år til år.

* En forsiktig gjetning om at hun har tjent 70 mill. kroner fra sponsorer gjennom årene, betyr altså 200 mill. kroner totalt i karrièren.

Ikke mange norske sportsstjerner har tjent mer enn det.

Den tidligere sponsorsjefen i DNB, Jacob Lund, er blant dem som vet mest om idrettsutøvere og penger. Han sier:

– Jeg kan ikke se for meg noen idrettsfolk som har tjent så mye penger som Suzann Pettersen i selve idretten.

– Det er andre som har lagt grunnlaget for formuen sin i idretten, og så tjent mye penger på blant annet eiendom, som John Carew og Bjørn Dæhlie. Men de har neppe tjent like mye som Suzann i selve idretten.

– Suzann har fortjent hver krone hun har spilt inn, sier Hallvard Flatland, kjent blant annet som golf-kommentator.

– Nesten 15 millioner dollar i premiepenger - det betyr at hun kan kose seg med mann og barn etter dette, uansett hva hun finner på å gjøre i fremtiden.

Premiepengene er store i golf. På det meste - i 2013 - tjente hun 2,296 mill. dollar i løpet av et år. Det tilsvarer godt over 20 millioner etter dagens kurs. De to sesongene hun vant såkalte majors, altså de mest prestisjefylte turneringene, 2007 og 2013, var også de årene hun hadde mest innspilte penger.

Suzann Pettersen tjente minst én million dollar i premiepenger åtte sesonger på rad. Ikke mange kvinnelige golfspillere kan vise til det samme.

Etter som LPGA-turneringene stort sett foregår i USA, har hun i mange år bodd i Orlando, Florida. Men hun og mannen Christian Ringvold ser tydeligvis for seg å bo i Norge i fremtiden. I fjor punget de ut med 19 millioner for en villa ved Holmendammen i Oslo. Hun og mannen ville rive huset og bygge en ny drømmebolig med et samlet gulvareal på 800 kvadratmeter. Men nylig kunne Finansavisen avsløre at de la boligen ut til salgs igjen - fordi de fikk avslag fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om å få rive.

Suzann Pettersen har ikke ønsket å la seg intervjue av VG om denne saken.

