BLODPOSER: Dypfrosne blodposer i et stort antall ble funnet i «laboratoriet». Foto: Zollfahndungsamt München

Slik var det hemmelige dopinglaboratoriet

Midt under ski-VM slo politiet til mot det hemmelige dopingnettverket. Bildene viser et helt dopinglaboratorium bak en vegg i et garasjekompleks.

– Foreløpig har vi ikke funnet noen forbindelse til Norge i denne saken, melder Anne Leiding ved statsadvokaten i München til VG.

Sammen med tollmyndighetene har de offentliggjort bilder av det hemmelige laboratoriet, som statsadvokaten mener Erfurt-legen Mark Schmidt opererte i.

«LABORATORIET»: Bak denne veggen i et garasjeanlegg i Erfurt fant etterforskerne laboratoriet som dopinglegen hadde bygget opp. Foto: Zollfahndungsamt München

Da tysk politi slo til mot Schmidt – samtidig som østerriksk politi aksjonerte mot løpere i ski-VM – i det som har fått navnet «Operation Aderlass», fant de mye. VG har fått tillatelse fra statsadvokaten til å offentliggjøre bildene:

INNREDET: Bak en vegg i et garasjeanlegg fant etterforskerne dette laboratoriet. Foto: Zollfahndungsamt München

* I en fryser fant de mer enn 40 poser med frosset blod, lagret ved en temperatur inntil 80 minusgrader, ifølge termometeret.

* På blodposene står det ikke navn. Det er kodede etiketter, som politiet jobber med å finne ut hvem tilhører.

* Ved siden av sto det en sentrifuge til en verdi nesten en halv million kroner – der blodet ble behandlet.

* En temperaturstyringsenhet for tining av blodet.

* Diverse utstyr for blodoverføringer.

*Enhet for innsamling av blodkomponenter.

* Enhet for steril behandling av medisinske PVC-rør. Denne ble ikke funnet i laboratoriet, men i en leilighet i Erfurt.

* Utstyr for bearbeiding av røde blodlegemer. Denne ble også funnet i leiligheten.

TOPP UTSTYRT: Denne avanserte blodmaskinen var blant det politiet fant i legens anlegg. Foto: Zollfahndungsamt München

Antidopingeksperten Fritz Sörgel sier ifølge Bild-Zeitung at Schmidt har hatt laboratorium som en middels blodbank.

– Han var på høyt nivå teknisk, sier Sörgel, men mener også at faren er stor for at hygienen ikke er god nok når du bygger opp et slikt laboratorium i et garasjeanlegg.

Minst 21 idrettsutøvere fra fem idretter og åtte nasjoner er involvert i saken, ifølge statsadvokaten i München. Det er tidligere meldt at Schmidt samarbeider med politiet.

Tyskland, Østerrike, Italia, Sverige, Finland, Estland, Kroatia, Slovenia, Sør-Korea og USA (Hawaii) er landene som til nå knyttes til Erfurt-legen.

Herfra skal altså blodet blitt transportert av Schmidts medhjelpere rundt til kundene i hele Europa. «Dopinglegen» skal ifølge lokalavisen Thüringer Allgemeine hatt to av sine medarbeidere på plass også under vinter-OL i Pyeongchang i 2018.

SEEFELD: Dopinglegen hadde innredet en egen «blod-salong» i sentrum av VM-byen Seefeld. Her fant de tinede blodposer i en vask. Foto: Zollfahndungsamt München

Businessen skal altså også ha brakt Schmidt helt til Hawaii – i forbindelse med Ironman triatlon i november og Hawaii Marathon i desember.

Statsadvokat Kai Gräber opplyste under en pressekonferanse i München sist uke at det skal ha vært utført et tresifret antall av bloddoping. Videre at det har vært en lønnsom forretning for Schmidt, som skal ha tatt mellom 4000 og 12.000 euro for en blodbehandling. Det tilsvarer mellom 38.000 og 116.000 kroner etter dagens kurs.

Etterforskerne mener at Schmidt har tjent bortimot én million kroner per år på dette – minst.

Under Seefeld-VM gjennomførte østerriksk politi razzia mot flere lag. Østerrikerne Max Hauke og Dominik Baldauf innrømmet begge doping, det samme gjorde kasakhstaneren Aleksej Poltoranin, men senere trakk han tilståelsen. To løpere fra Estland ble også tatt, Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu. Begge skal ha innrømmet bloddopingen for politiet, men Tammjärv har også stått frem for mediene og angret sine synder. Han pekte den tidligere landslagstreneren Matti Alaver som den som knyttet ham til dopingleggen. Alaver har sagt at han angrer på at han gjorde dette.

Johannes Dürr er antagelig en viktig årsak til tysk og østerriksk politis operasjon og aksjon mot langrennsløperne i VM og den tyske legen Mark Schmidt, hans far og mor og kontor i Erfurt. I et lengre intervju med den tyske TV-kanalen ARD, der journalisten Hajo Seppelt er sentral i «dopingredaksjonen», fortalte østerrikske Dürr om hvordan han kunne dope seg systematisk over tid, før han ble avslørt i forbindelse med Sotsji-OL.

Legen Mark Schmidt har tidligere jobbet for sykkellaget Gerolsteiner. Allerede i 2008 pekte sykkelrytteren Bernhard Kohl (37) på Mark Schmidt som en av sine egne dopinghjelpere. Men ikke før nå blir virksomheten hans rullet opp.

