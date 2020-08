BORTEKAMP: Molde trakk bortekamp i CL-kvalikens tredje runde. Her er spiss Ohi Omoijuanfo fra eliteseriekampen mot Viking søndag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Tøff Molde-trekning - Glimt unngikk Milan

Molde får tøff motstand i Champions League-kvalifiseringens tredje runde. Fjorårets seriemester trakk bortekamp mot Qarabag fra Aserbajdsjan. Men kampen kan ende på nøytral bane.

Aserbajdsjan er utenfor Schengen og derfor et såkalt rødt land med tanke på reiserestriksjoner.

Molde spiller bortekamp enten 15. eller 16. september. Kvalifiseringsrunden i denne runden avgjøres over kun en kamp.

Trekningen til Europa League-kvalifiseringens andre runde ble også trukket mandag. Slik spiller de norske der:

Viking - Aberdeen (Skottland)

Ventspils (Latvia) - Rosenborg

Bodø/Glimt - Zalgiris Vilnius (Litauen)

Glimt kunne trukket storlaget AC Milan, men slapp med skrekken og trakk heller hjemmekamp mot Zalgiris Vilnius fra Litauen.

Kan bli problematisk

Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF (Norges Fotballforbund), påpeker at en reise til et bortemøte med Qarabag er problematisk per i dag, ettersom dette er utenfor Schengen-området og dermed er Molde pålagt ti dagers karantene per i dag.

– Det finnes ikke unntak for det, sier Fisketjønn til VG.

Han sier de holder kontakt med myndighetene rundt dette både med tanke på kvinnelandslagets kamp mot Hviterussland og herrelagets play-off kamp til EM mot Serbia. Han sier det er usikkert om en dispensasjon vil foreligge innen kampdatoene.

– UEFA (Det europeiske fotballforbundet) bestemmelser pålegger hjemmelaget å finne en nøytral bane dersom motstander rammes av karantenebestemmelser. De har kontrakt med fire nasjoner som har aktuelle baner som kan leies. Det er Polen, Ungarn, Hellas og Kypros, sier Fisketjønn.

– Vi får se hva de to klubbene og UEFA finner ut, sier Fisketjønn.

Molde var useedet i trekningen og hadde fem mulige motstandere. Utenom Qarabag var Dinamo Zagreb (Kroatia), Maccabi Tel Aviv (Israel), Røde Stjerne (Serbia) og Young Boys (Sveits).

Dersom Molde går videre blir det neste avgjørende play-off-runde som spilles 22./23. og 29./30. september

Qarabag er blitt seriemester i Aserbajdsjan de siste syv årene og norske Tarik Elyounoussi har spilt for klubben. Laget spilte Champions League-gruppespill for tre år siden - den gang slo de ut FC København i kvaliken.

Publisert: 31.08.20 kl. 12:32 Oppdatert: 31.08.20 kl. 13:22

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 16 14 2 0 56 – 18 38 44 2 Molde 17 11 1 5 45 – 20 25 34 3 Odd 16 10 1 5 29 – 18 11 31 4 Rosenborg 16 8 4 4 29 – 15 14 28 5 Kristiansund 16 7 6 3 33 – 21 12 27 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

