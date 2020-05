PÅ NY ARENA: Sandvolleyballspiller Christian Sørum tester fotballferdighetene på Voldsløkka i Oslo. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Christian Sørum på bortebane: – Jeg savner Anders

VOLDSLØKKA (VG) Sandvolleyballduoen Christian Sørum (24) og Anders Mol (22) er vant til å leve som et ektepar. Nå har coronaviruset satt ekteskapet på vent.

– Det er litt stille og rolig. Hverdagen er annerledes, men jeg er frisk og får trent, så jeg kan ikke klage, sier Christian Sørum når VG møter ham på Voldsløkka i Oslo.

Han og makker Anders Mol skulle akkurat nå vært i Brasil, men grunnet coronaviruset er alle sesongens turneringer avlyst for verdens beste sandvolleyballpar. Samtidig er de to på hver sin kant av landet - en uvant situasjon for makkerne som er vant til å leve som et ektepar.

– Jeg må si jeg savner Anders. Vi har møttes et par ganger de siste ukene og det har vært veldig hyggelig å se hverandre igjen og trene litt på det vi kan gjøre, forteller Sørum.

Han har fått besøke makkeren fra Strandvik utenfor Bergen et par ganger, men den nye hverdagen for 24-åringen er å trene alene.

– Nesten ikke hatt kontakt

– Det er ganske vesentlig for oss å trene sammen. Det er en spesiell kjemi man får av å trene med hverandre. Vi bor vanligvis sammen og spiller turneringer. Nå skulle vi vært i Brasil, men når situasjonen er som den er, er det andre ting som er mer viktig. Vi gjør det beste ut av det og trener så godt vi kan på egen hånd, sier Sørum.

Når VG møter Sørum på Voldsløkka, er han der for å teste fotballferdighetene sine med YouTuber Anders Solum. Volleyballspilleren er fortsatt best med hendene, men har imponert også med beina tidligere:

– Det er veldig rart. Jeg har nesten ikke hatt noe kontakt med Christian i løpet av denne perioden. Det har vært veldig nytt å ikke reise rundt og være som et ektepar, sa Anders Mol til VG om den nye situasjonen i april.

OL-favoritter

Mol og Sørum har vært ranket som verdens beste sandvolleyballpar siden august 2018. De var storfavoritter før sommerens OL, men lekene er utsatt til 2021.

– Det er spesielt. Jeg har drømt om OL hele livet og jobbet mot 2020. Vi hadde en god sesong i fjor og ville gått inn i OL med rank nummer 1, og så skjer dette. Man kunne aldri forestilt seg at dette kunne skje. Det er rart og spesielt, men samtidig er det mange som ikke har jobber og andre kjemper for livet. OL er bare utsatt ett år. Vi er unge og har forhåpentligvis flere OL foran oss, sier Sørum om utsettelsen.

IMPONERTE: Det nærmeste Christian Sørum kom Brasil tirsdag formiddag var dette forsøket på brassespark. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

– Kan det være en fordel for dere som fortsatt er unge at OL ble utsatt?

– Jeg vil ikke si det er en fordel, hvis jeg kunne valgt ville jeg hatt det i år. Samtidig får man trent et år ekstra og det er mye vi kan forbedre. Vanligvis går sesongen veldig i ett, så vi har ikke lange perioder hvor vi kan jobbe med ting. Nå har vi plutselig nesten ett år hvor vi kan jobbe med ting vi ikke bruker tid på til vanlig. Så for de som bruker denne tiden godt, kan det være en fordel.

Slik trener Sørum alene:

