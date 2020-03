VM-MOTSTANDERE? Aleksandr Grisjtsjuk og Magnus Carlsen er her fotografert under et kokke-arrangement i Norway Chess 2019. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Carlsen-rival skal kåres: – 50 prosent sjanse for at vi kan spille ferdig

Kvalifiseringen om hvem som skal møte Magnus Carlsen (29) i VM-kamp starter tirsdag - tross corona-faren. Men rekker de å kåre noen motstander til den norske verdensmesteren?

Turneringen foregår i russiske Jekaterinburg, og meningen er at de åtte herrene skal spille fra 17. mars til 4. april.

Den tidligere verdensmesteren Vladimir Kramnik trakk seg mandag som kommentator på chess24.com-sendingen. Han mener det blir feil at turneringen blir spilt.

Det russiske sportsministeriet anbefaler å stanse all idrett i landet. Men det gjelder ikke den såkalte kandidatturneringen i sjakk, ifølge FIDE (det internasjonale sjakkforbundet).

Teimour Radjabov fra Aserbajdsjan har trukket seg i frykt for smitten og er erstattet av franske Maxime Vachier-Lagrave.

– Selvfølgelig er nyhetene knyttet til corona-viruset distraherende, og mye virker rart. Jeg tror det er 50 prosent sjanse for at vi kan spille ferdig turneringen, sier den alltid frittalende Aleksandr Grisjtsjuk til nyhetsbyrået Tass.

– Det er rart hvordan karantenen innføres og grensene stenges nå - dette skulle ha vært gjort før viruset kom til landet. Nå er epidemien allerede her. Jeg vet ikke ... det er rart.

Men Grisjtsjuk legger samtidig til:

– En tur med metroen i Moskva er mye farligere enn å spille her.

PRESSEKONFERANSE: En fotograf på pressekonferansen i Jekaterinburg mandag. Foto: Lennart Ootes

Undergrunnsbanen i hovedstaden går for fullt. I Jekaterinburg er det tross alt bare to menn som skal sitte og puste på hverandre. FIDE kom til slutt til at salen skal stenges for publikum.

FIDE har forøvrig sagt at de ikke kan stoppe turneringen, så sant ikke russiske myndigheter gjør det. Og den russiske sportsministeren Oleg Matytsin har uttrykt seg omtrent motsatt: – Vi kan ikke stoppe turneringen om ikke det internasjonale forbundet ber om det.

Presidenten i FIDE, Arkadij Dvorkovitsj, er tidligere visestatsminister i Russland.

Atle Grønn, sjakkekspert i NRK og russisk-professor, sier det slik til VG:

– Det er veldig spesielt, men likevel en viss logikk bak avgjørelsen. Kun åtte deltakere og lite arrangement - men med stort publikum på nett. Jeg krysser fingrene for arrangementet, men som Grisjtsjuk sier, så er det jo en stor sjanse for at de må avbryte underveis.

Vinneren av den såkalte kandidatturneringen skal etter planen møte Magnus Carlsen i VM-kampen, som trolig starter cirka 20. desember 2020.

Radjabov ba FIDE om å utsette turneringen som følge av corona-viruset. Han fikk til svar at det var «hverken legalt eller praktisk mulig».

Magnus Carlsen - og mange andre - peker på Fabiano Caruana som den største favoritten - med kinesiske Ding Liren som en god nummer to.

Den andre kineseren, Wang Hao, har allerede uttrykt på sosiale medier at «jeg håper at det er siste gang jeg må dra til Russland».

Han har også sagt at «jeg var klar til å trekke meg, men sjakkforbundet vårt presset på».

Ifølge russiske myndigheter har foreløpig bare 63 personer testet positivt for corona-viruset, men det antas at det er store mørketall.

Det er ennå ikke bestemt helt sikkert når og hvor VM-kampen går. Men alt tyder på at det blir i Dubai fra 20. desember 2020 og inn i 2021.

Hvis du ønsker norske kommentarer, har chess24.com nå opprettet en egen norskspråklig kanal. Der blir partiene hver dag kommentert av norske sjakkspillere. Chess24.com er sjakknettstedet som Magnus Carlsen er medeier i gjennom selskapet Play Magnus.

Carlsen selv er tirsdag med på den engelskspråklige sendingen på chess24.com.

De åtte deltakerne i den såkalte kandidatturneringen, der vinneren møter Magnus Carlsen om VM-tittelen (i parentes rating):

Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike (2767).

Ding Liren, Kina (2805).

Anish Giri, Nederland (2763).

Aleksandr Grisjtsjuk, Russland (2777).

Kirill Aleksejenko, Russland (2698).

Jan Nepomnjasjtsjij, Russland (2774).

Wang Hao, Kina (2762).

Fabiano Caruana, USA (2842).

Publisert: 17.03.20 kl. 09:51

