Svensk stjernespiller varslet boikott etter Twitter-innlegg – nå er TV4-profil sparket

Den svenske TV 4-profilen Alexander Bard (59) gikk hardt ut mot Black Lives Matter-bevegelsen på Twitter. Nå er han sparket etter kraftige reaksjoner fra fotballmiljøet.

Alexander Bard er kjent som dommer i TV4-programmet «Talang», som kan sammenlignes med «Norske Talenter». Dommerkollega Bianca Ingrosso (25) var blant de som krevde hans avgang i juryen etter å ha lest et innlegg han publiserte på Twitter, skriver den svenske avisen Aftonbladet.

Der gikk han ut mot Black Lives Matter-bevegelsen, og sa blant annet at «dersom svarte liv ønsker å bety noe, så må svarte liv ta seg sammen, studere hardt, gå på arbeid, tjene sine egne penger istedenfor å avhenge av velferdssystemet».

Innlegget har ført til sterke reaksjoner i Sveriges fotballmiljø - blant annet fra stjerner som Alexander Isak og Robin Quaison.

LANDSLAGSSTJERNER: Alexander Isak og Robin Quaison spiller begge for det svenske landslaget. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Ignorant og rasistisk

Før kanalen TV4 sent lørdag kveld kunngjorde at Bard fikk sparken, uttalte TV4s kommunikasjonssjef Charlie Forsberg til Aftonbladet at de ikke ville svare på hva talent-dommeren mente privat eller på sine plattformer i sosiale medier.

Det førte til sterke reaksjoner. 20.000 skal ha signert en underskriftskampanje der de ba TV4 ta affære, og Bundesliga-proff Robin Quaison varslet boikott av TV4.

«Jeg er opprørt over denne ignorante og rasistiske uttalelsen og håper at alle som tenker det samme, gjør stemmen sin hørt mot rasisme. Etter å ha lest TV4s kommentar angående Alexander Bards ord, blir jeg enda mer opprørt! Dette er et feigt svar av TV4 . Som arbeidsgiver har dere et ansvar! Jeg krever at TV4 tar stilling til saken og handler, jeg kommer til å boikotte alt som er koblet til TV4», skriver Quaison i et innlegg på Instagram.

– Deilig å ha ryggen fri

Sent lørdag kveld kunngjør TV4 at de har snudd:

– TV4 har vært i kontakt med Alexander Bard i løpet av kvelden og har kommet frem til at det ikke passer at han forsetter som jurymedlem i «Talang», sier programmets produsent Lotta Edvardsson til Aftonbladet.

Selv sier Bard til avisen at avgjørelsen om å sparke ham ikke kommer som noe sjokk. Han understreker at han og TV4 skilles som venner.

– Dette er en beslutning som har blitt tatt i løpet av månedene med corona, og i stedet for å gå ut med det i august, var det bedre å si nå at jeg ikke kommer til å være med i «Talang» neste sesong. Det kjennes deilig å ha ryggen fri og ikke ha noe ansvar overfor TV4.

TV-profilen anklager også det han kaller «tik-tok-ungene» som vil ha ham avsatt for å ikke klare å lese alle tingene han har skrevet under ett, før de gjør seg opp en mening.

Bard har heller ingen planer om å slutte å være kontroversiell.

– Denne Twitter-meldingen er ingenting mot hva jeg kommer til å stille med i høst, sier han til Aftonbladet.

– Har dere ikke nulltoleranse?

Martin Ødegaards lagkamerat i Real Sociedad, Alexander Isak, reagerte også sterkt på Twitter-innlegget, og bar TV4 ta affære. På Instagram skriver han:

«Har dere ikke nulltoleranse for rasisme? Vi har sett at dere har tatt stilling til og handlet mot andre ting, vi forventer intet mindre nå».

Landslagsprofilene John Guidetti, Jimmy Durmaz, Dejan Kulusevski, Emil Forsberg og Mikael Lustig er blant dem som har stilt seg bak lagkameratenes budskap, skriver Aftonbladet.

Fotballprofilene fikk også støtte fra TV4s egen fotballprofil, Olaf Lundh, som kalte det hele «uakseptabelt».

PS! Flere fotballprofiler har tatt avstand fra rasisme den siste tiden, deriblant Borussia Dortmunds Jadon Sancho, som hedret George Floyds minne da han scoret tre mål mot Paderborn på denne måten:

