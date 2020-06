I TØNSBERG: – Vi må se på dette som en helhet, sier kommuneoverlege Sigmund Skei. Foto: TØNSBERG KOMMUNE

Støtter helsemyndighetenes idrettsråd: – Kanskje en upopulær mening

Helsemyndighetenes råd om ikke å åpne mer av idretten før tidligst 1. september har skapt voldsomme reaksjoner.

– Jeg ser at det er mange gode argumenter for å åpne idretten ytterligere, men når vi ser på Norge totalt sett er det kanskje andre aktiviteter som bør prioriteres først, sier Sigmund Skei, kommuneoverlege i Tønsberg, til VG.

Flere i bredde- og barnefotballmiljøene reagerte med sjokk på nyheten om at helsemyndighetene ikke anbefaler noen ny åpning av idretten før tidligst 1. september. Regjeringen har ikke bestemt om de vil følge rådet eller ikke.

Flere av de som reagerte trakk frem at utesteder, treningssentre og mange andre områder av samfunnet har åpnet opp, mens barne- og breddefotballen fortsatt må vente på å spille kamper.

les også Katastrofe for barnefotballen: Hva hjalp «pilot-pratet»?

Kommuneoverlege Skei forstår frustrasjonen fra idrettsbevegelsen, men er klar på at det er vanskelig å sette de ulike områdene opp mot hverandre.

– Vi må se på dette som en helhet og et arbeid for å redusere den totale smittefaren i samfunnet. Da må man velge noe foran noe annet, sier Skei.

Regjeringen har ved flere anledninger sagt at samfunnet skal åpnes gradvis. Kommuneoverlegen skjønner at næringsliv og reiselivsbransjen prioriteres denne sommeren fordi disse aktørene «har blødd mye når det gjelder økonomi og arbeidsplasser».

– Kanskje må vi vri argumentene om på hvorfor idretten ikke skal åpne. Det er nettopp fordi så mye annet er åpnet at det er viktig at det holdes igjen. Åpner vi alt samtidig, er det fritt frem for en mulig oppblussing av smitten, sier kommuneoverlegen.

– Den organiserte idretten har man mulighet til å styre, men man kan ikke styre folk på badestranden. Det er kanskje en upopulær mening, men ser man på det totale bildet må det bli sånn.

NTF-leder: – Ubegripelig

Én som reagerer kraftig på helsemyndighetenes anbefaling, er Cato Haug, styreleder i Norsk Toppfotball.

– Jeg tror man kraftig undervurderer konsekvensene av dette i lokalsamfunnene. Nå har vi drevet «kunstig ånderett» i barne- og breddeidretten i lang tid hvor man har håpet og trodd på at en gjenåpning nærmer seg, så plutselig får man et «jafs» på to og en halv måned, sier Haug til VG.

FRUSTRERT: Cato Haug, styreleder i Norsk Toppfotball. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Styrelederen i toppfotballens interesseorganisasjon snakker ikke for «sin syke mor». Hans ansvarsområde, toppfotballen på herresiden, har åpnet. Men han vil likevel snakke høyt for resten av norsk fotball.

– Signalene om at man ikke får komme i gang før 1. september, reagerer jeg kraftig på. Man har hatt sykluser på to uker hele veien i gjenåpningen. Det har virket fornuftig. Hvorfor man nå går fra to uker til to og en halv måned, er for meg ubegripelig, sier Haug.

– Det er dokumentert lite smittefare for barna og andre områder i samfunnet, som skolene, er åpnet for dem. De får lov til å trene sammen. Man kan samle 45 barn på et relativt lite område, men de får ikke lov til å spille kamper i 5er- eller 7er-fotball. Jeg får ikke logikken til å gå opp, sier han frustrert.

Haug mener tiden også er inne for å gradvis åpne seniorfotballen på nivåene under toppen.

– Jeg ser ingen utfordringer knyttet til det. Vi får gjerne ha en gradvis åpning også for disse nivåene med to ukers sykluser, ikke to og en halv måned.

– Vet ikke hvordan samfunnet ser ut etter ferien

På onsdagens pressekonferanse med regjeringen, svarte Bent Høie at regjeringen ikke alltid følger rådene de får av helsemyndighetene, men ga heller ingen konkret dato for retur.

– Nå kan man jo håpe at regjeringen ikke lytter til helsemyndighetene, men isolert sett synes jeg ikke det er noen god løsning. Jeg vil heller at helsemyndighetene gjør en revurdering av det de har sagt og anbefaler. Jeg synes ikke det henger på greip, sier Haug.

