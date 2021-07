TRØST: Jeanette Hegg Duestad trøster Henrik Larsen etter at de ble utslått av OLs mix-konkurranse. Foto: Heiko Junge

Måtte ha trøst av kjæresten: − Det er litt tungt

TOKYO (VG) Kjæresteparet Jeanette Hegg Duestad (22) og Henrik Larsen (23) ble utslått allerede i kvalifiseringen i mix-skytingen – til tross for at hun viste kanonform.

Henrik Larsen derimot hadde en skuffende dag - og duoen endte derfor ikke blant de åtte som gikk videre til semifinalen.

Han hadde bare 310,5 poeng på sine tre tiskuddsserier, mens Duestad fikk sterke 316,3. Etterpå måtte han få trøst fra kjæresten.

Også Jenny Stene/Jon-Hermann Hegg ble utslått. De ble nummer ni og så vidt utslått, mens Hegg Duestad/Larsen kom på plassen bak dem.

– Jeanette skyter kjempebra og leverer. Jeg har en litt tyngre dag. Det er så liten blink, da går det ut i stedet for inn. Det er litt tungt i dag, sier Henrik Larsen i intervjusonen utenfor skytestadion i Tokyo.

– Har du noen forklaring på hvorfor det gikk slik?

– Nei!

SKUFFET: Henrik Larsen (t.v.) sviktet da kjæresten Jeanette Hegg Duestad (t.h.) imponerte på skytebanen natt til tirsdag. Bak landslagstrener Espen Berg-Knutsen. Foto: Heiko Junge

– Jeg følte at jeg hadde samme spenningsnivå som sist. Det er litt ... jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg prøver å skyte hvert enkelt skudd og fortsette til det neste. Så blir det som det blir.

– Ekstra tungt når det er lag?

– Ja, kjenner jo litt på det. Det hviler på meg at vi ikke går til semifinalen.

– Har det noen betydning når du skal skyte helmatch?

– Nei, ingen verdens ting. Etter denne dagen er alt glemt. Nå er det fullt fokus på ny øvelse. Nå er det ny børse og nye stillinger.

Om kjæresten - som var best av alle i den individuelle kvalifiseringen og som til slutt ble nummer fire der - sier Henrik Larsen:

– Jeg er ekstremt imponert av det Jeanette har gjort her nede.

Landslagstrener Espen Berg-Knutsen sier at Henrik Larsen er veldig skuffet over seg selv:

– Han er veldig skuffet. Det er åpenbart. Han måtte ta noen minutter der inne og tenke gjennom ting. Det er selvfølgelig veldig kjipt å stå der og ikke få ut ditt potensiale. Du føler verden går mot deg.

– De har jobbet fem år for denne uken her. Vi kan gjerne si at det er bare gøy, men selvfølgelig betyr det noe hvordan du presterer. En liten økt spenning kan være nok til at det blir litt økt bevegelse i geværet - selv om du ikke ser det med det blotte øyet. Og det kan være nok til at et og annet skudd vipper ut.

Berg-Knutsen sier at han «håpet at ett av lagene hadde vippet inn». Han avviser at det ikke var aktuelt å sette sammen lagene på en annen måte - selv om duoen Hegg Duestad/Hegg hadde gått lett videre:

– Henrik har slått Jon-Hermann i alle konkurranser og alle tester i hele livet. Jon-Hermann presterer veldig sterkt her, men det har aldri vært aktuelt å bytte om de to. Og jeg tror kanskje 90 av 100 ganger vil Henrik være best.

– Selvfølgelig er det litt kjipt. Vi hadde helst sett å være i semifinalen, sier Jeanette Hegg Duestad.

– Jeg får det til å flyte fint. Jeg tar med meg selvtilliten fra individuelt, fortsetter hun - og gleder seg til helmatchen.