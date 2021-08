2008: Sky Brown (13) blir tidenes yngste deltager i et sommer-OL for Storbritannia når hun OL-debuterer på japansk jord. Hun er født i 2008. Foto: Peter Byrne / PA Wire

13-åringens OL-nei: − Jeg ba og tryglet

Snart vil hun bli tidenes yngste sommer-OL deltager for Storbritannia, men et stygt fall og hennes unge alder gjorde det slettes ikke sikkert at Sky Brown (13) skulle få delta i den nye OL-grenen skateboard.

Andreas Hellenes

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er den beste følelsen i verden! Det føles som om man flyr – det er veldig tilfredsstillende og vanskelig å forklare, sier 13 år gamle Sky Brown til VG om verdens beste følelse: Å skate.

Hun møter verdenspressen i forbindelse med lanseringen av hennes helt egne dokumentar, «Reaching the Sky», på Discovery+.

Brown, som er en av forhåndsfavorittene i konkurransegrenen park 4. august, vil bare være 13 år og 23 dager da hun kommer til å bli tidenes yngste sommer-OL deltager for Storbritannia i Tokyo. Sammen med en annen tenåring, Bombette Martin (15), utgjør hun Storbritannias skateboard-lag.

Den smørblide jenta med aner fra både England og vertslandet Japan har et konkret mål for lekene:

– Å inspirere andre jenter er det jeg ønsker å gjøre med min OL-deltagelse. Mitt mål er å pushe grenser og minske kjønnsfordelingsgapet.

«GIRLY-GIRL»: Selv om hun i skatekarrierens spede begynnelse var blant et fåtall jenter som drev med brettidretten, beskriver 13-åringen seg selv som en «girly-girl». Med det mener OL-utøveren at hun elsker å lakke negler, prøve klær og pynte seg. Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dette er Sky Brown: Alder: 13 år. Idrett: Skating. Konkurransegren: Park. Nasjonalitet: Storbritannia. Har britisk far og japansk mor. Vis mer

– Skys innstilling er veldig inspirerende. Der er absolutt et kjønnsgap innen skating. Skateboard har gjennom historien vært sett på som en mann- og gutteidrett, men vi ser jo at flere jenter kommer til, sier Jonas Greve som skal kommentere skateboard for Discovery.

Brown forteller nemlig om en skatesport dominert av menn og gutter, men at hun tror flere og flere vil komme til sporten, spesielt nå som skating har havnet på OL-programmet for første gang i historien.

– Det er mange som mener skateboard ikke er en «ekte sport», ettersom det føles mer som en livsstil. Det minner mer om gøyal moro enn blodseriøs toppidrett; det er liksom en gøyal aktivitet du kan gjøre hvor som helst, sier jenta som nylig vant X Games i USA med deler av dette gulløpet:

Tross diskusjon innad i skatemiljøet, synes Brown at brettsporten hører hjemme i De olympiske leker.

– Folk vet ikke hvor vakkert skating er. Sporten kan overraske hvem som helst; Du vet aldri hva slags triks utøverne finner på. Jeg synes det er en veldig kul sport å se på. Jeg tror hele verden vil se skating og deretter få lyst til å prøve selv.

UFORUTSIGBAR SPORT: Da Brown startet med skating var det få jenter i miljøet, men nå håper hun OLs øyne kan være med å minske kjønnsgapet. Foto: Peter Byrne / PA Wire

OL-nei etter skrekkfall

Men tross sin unge alder og hennes unormalt tidlige OL-debut, har ikke idrettskarrieren kun vært en dans på roser. I fjor falt hun stygt på trening.

– Et av de verste fallene jeg har sett. En sånn ramp er 4 meter høy, og i tillegg faller hun rett ned i betong, sier skateboardkommentator Greve om skrekkfallet som gjorde både mor og far Brown skeptisk til OL-satsingen:

– Jeg husker ikke den dagen. Jeg bare skatet slik som på alle andre dager, og så skulle jeg prøve et triks, sier Brown om skrekkfallet som sendte henne i koma. På et tidspunkt var det usikkert om hun ville overleve.

Det grusomme fallet gjorde foreldrene skeptiske til datterens satsing, og på et tidspunkt ønskte de faktisk at jenta skulle trappe ned skatingen – for ikke å snakke om OL-drømmen:

– De sa sånn «Nei, ikke gjør det. Gjør noe annet som dansing eller surfing!».

– Skadeavbrekket fikk meg til å føle at jeg gikk glipp av verdifull skatetid. Jeg elsker mine foreldre, men kunne ikke la være å skate! Idet jeg hørte at skating ble en del av OL ønsket jeg å delta, men mine foreldre var mer skeptisk. De tenkte det var for mye press og konkurranse, forteller Brown, som bor i USA.

FRYKTLØS: 13-åringens foreldre var skeptiske til at OLs øyne skulle rettes mot henne, men en telefon fra Storbritannias skate-lag ga datter Brown blod på tann i diskusjonen med foreldrene. Foto: RACHEL MUMMEY / X06942

Men da Storbritannias OL-lag kontaktet far og mor Brown fikk 13-åringen blod på tann:

– De ringte oss på FaceTime og sa «Bare gå ut der. Det er ikke noe press. Du kan slutte når som helst», forteller Brown om hvorfor valget falt på Storbritannias skate-lag, i stedet for Japans.

– Jeg føler det britiske laget er veldig avslappet og nettopp derfor synes vi det var det beste valget, sier Brown som forteller at selv en telefon fra Storbritannia ikke overtalte foreldrene hundre prosent:

– Jeg ba til mine foreldre, men de sa fortsatt nei. Så jeg fortsatte: Jeg ba og tryglet, og plutselig sa de ok.

Slik blir skating under Tokyo-OL: Det konkurreres i to grener: «Park» og «street».

Park er skating med flere rampelementer.

Street er skating på baner inspirert av bybildet/gatebildet.

Tokyo-OL er første gang brettsporten er å finne på OL-programmet.

Konkurransene vil foregå på Ariake Urban Sports Park. Kilde: OLs hjemmeside. Vis mer

Ambisiøs multikunstner

Brown har også lyst til å teste ut en rekke idretter.

– Jeg ønsker å være en skater for alltid, men jeg synes også det er viktig å gjøre andre ting. Jeg har mange mål og driver med både dansing, surfing og kampsport i tillegg.

– Har du noen gang drømt om å delta i OL innenfor en annen gren enn skating?, spør VG.

– Ja, faktisk. Allerede i neste OL i Paris ønsker jeg å surfe. Det hadde vært kult. Jeg digger surfing like mye som skateboard: Jeg surfer hver dag.