FAVORITTER: Anders Mol og Christian Sørum er blant favorittene til å vinne VM. Foto: DAVID HECKER / EPA

Slik takler de forventningspresset: – Vi prøver å få ut følelser

HAMBURG (VG) Anders Mol (22) og Christian Sørum (23) er førsteseedet i VM. Likevel har de norske ungguttene et overraskende avslappet forhold til favorittstempelet.

Nå nettopp







– Dere virker ikke så veldig stresset, egentlig?

– Nei, vi er egentlig ikke det. Folk sier til oss at vi er favoritter, og spør oss om hva vi tenker om det, men jeg tenker egentlig ikke over at vi er favoritter. Det er så mange gode lag, og det er så mange gode lag som kan vinne. At vi har vunnet så mye som vi har er bare sykt i seg selv. Det har nesten ikke gått opp for meg det heller, sier Christian Sørum når VG møter ham og makker Anders Mol i Hamburg.

De norske guttene er klare for åttedelsfinale etter seier mot Tyskland torsdag kveld.

Derfor gjør de dette:

Mol og Sørum gikk inn i sitt første verdensmesterskap som førsteseedet, og er blant de største favorittene til å ta gullet. Det etter å ha vunnet tre av sine siste fire turneringer på verdensserien og en utrolig sesong i fjor.

Men favorittstempelet og det forventningspresset som følger med ser de ferske og unge sandvolleyballspillerne til å ha et overraskende avslappende forhold til.

– Vi prøver bare å ta det som en vanlig turnering. Vi har med oss masse selvtillit, og vi vet vi kan spille bra foran masse folk. Nå er det selvfølgelig flere norske fans og folk som har brukt penger på å komme ned hit, så vi har jo lyst til å gi dem et show. Det presset kjenner vi litt på, sier Mol.

– Men vi legger ikke så mye press på oss selv, annet enn at vi selvfølgelig har lyst til å vinne kamper. Det vil alltid være det viktigste, fortsetter han.

Mol og Sørum var i godt humør etter 16-delsfinalen mot Tyskland:

Anders mor, Merita Mol, er med til Hamburg som en slags mental trener, og er en fast del av teamet til «BeachVolley Vikings». Hun hjelper duoen om de skulle «tenke for mye».

– Vi prater jo. Vi sparrer sammen og prøver å få ut følelser og hva vi tenker om det. Vi bare snakker. Da er det lettere å bare la det ligge litt. Det er fort gjort at du sitter inne med alt og tenker masse, men når man faktisk får snakket om det hjelper det mye, sier Anders Mol.

Sørum forteller at de ikke bruker mental hjelp for mye.

– Hun sparrer jo med oss når vi trenger det. Men vi har et veldig avslappet forhold til det, så jeg tror ikke hun vil pushe oss til å tenke mer enn det vi gjør. Vi har noen samtaler for å høre hvordan det går og hva vi tenker. Det er på en måte det det går i, sier han.

Og hittil i mesterskapet ser den taktikken ut til å funke. Mol og Sørum har så langt smadret all motstand av banen. Nå venter Latvia i åttedelsfinale fredag ettermiddag. Den spilles 16.45 og sendes på TV 2 Sport 2.

Ny VM-detalj forbauser:

Publisert: 05.07.19 kl. 14:55