Sjakksjokket: Faren sier Magnus Carlsen tar regningen selv

Pappa Henrik Carlsen sier til VG at Magnus Carlsen (28) selv betaler medlemskontingentene – til Norges sjakkforbund – for dem som melder seg inn hans nye og omstridte sjakk-klubb.

Etter at nyheten om Magnus Carlsens nye sjakklubb, Offerspill SK, sprakk tirsdag ettermiddag, har ikke reaksjonene latt vente på seg.

Særlig er flere sjakkeksperter kritiske til at klubben tilbyr gratis medlemskap, på tross av at klubben må betale en kontingent til sjakkforbundet per medlem. Det betyr at regningen for de nye medlemmene, som kan komme på flere hundre tusen kroner, må betales av Offerspill SK.

– Magnus tar kostnadene som blir en direkte støtte til Norges Sjakkforbund fra ham, skriver pappa Henrik Carlsen i en SMS til VG tirsdag ettermiddag.

Carlsen er selv styreleder i den nye sjakk-klubben. I innmeldingsskjemaet til klubben spesifiseres det at det er gratis å melde seg inn for opptil 1000 medlemmer. Hvis klubben skulle nå det tallet, vil det gi 40 delegater på kongressen til Norges sjakkforbund (NSF) 7. juli. Der skal det stemmes om forbundet skal inngå en avtale med bettingselskapet Kindred, som vil gi NSF 50 millioner kroner over fem år.

Carlsens nye klubb rekrutterer medlemmer med mål om å få gjennom denne avtalen, og klubben vil få flere delegater på kongressen jo flere medlemmer de får.

Bakgrunn: Dette er saken som splitter sjakk-Norge Norges Sjakkforbunds (NSF) styre har fremforhandlet et utkast til en avtale med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner over fem år.

Denne avtalen skal forbundets kongress stemme ja eller nei til 7. juli. Styret i NSF anbefaler medlemmene å stemme ja.

Motstandere av avtalen har argumentert for at avtalen innebærer at Sjakkforbundet tar politisk stilling mot den norske enererettsmodellen, som innebærer at bare Norsk Tipping får tilby pengespill i Norge. Dette til forskjell fra Norges Idrettsforbund, som Sjakkforbundet ikke er en del av.

Forkjemperne for avtalen argumenterer for at pengene avtalen gir vil kunne gjøre mye for sjakkmiljøet i Norge, særlig for unge talenter som trenger midler for å kunne satse på sjakken. Vis mer vg-expand-down

Sjakkforbundet godkjente klubben

Både leder av Stjernen sjakklubb og sjakkekspert Torstein Bae har antydet at Sjakkforbundet bør vurdere hvorvidt delegater fra Offerspill SK skal godkjennes til kongressen.

– Jeg forventer at forbundet tar tak i denne saken. Jeg ønsker at de gir en uttalelse på om de tillater dette frem mot kongressen. Jeg håper at de ser på dette og ikke godkjenner delegatene fra Offerspill, sier Stjernen-leder Vegard Ramstad.

– Det er en grunnleggende forutsetning for delegatsystemet at medlemmer betaler sin egen kontingent. Derfor mener jeg at forbundet bør vurdere om disse medlemmene kan gi delegater, sier Torstein Bae til VG.

Men generalsekretær i forbundet, Geir Nesheim, sier at det ikke er noe i Sjakkforbundets vedtekter som gjør at Offerspill SKs delegater skal nektes adgang til kongressen.

– Opprettelsen av denne klubben har blitt behandlet som en hvilken som helst annen klubb. De har fulgt vanlig praksis for registrering av en ny klubb, og medlemssekretæren har derfor godkjent klubben.

– Har det noe å si at styremedlemmene ikke kan si hvor pengene de skal betale til forbundet skal komme fra?

– Nei, det har det ikke. Vi har hatt eksempler på klubber som tidligere har tatt regningen for medlemmene sine, uten at det har blitt reagert på.

