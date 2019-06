Under en celeber seremoni ble «Olympic House» i Lausanne åpnet. Foto: FABRICE COFFRINI / POOL

Dommens dag for svenskene: Hvor blir det av OL-ilden?

Dommen over hvem som skal arrangere leken i 2026 faller hvert øyeblikk. I den svenske offentligheten har temperaturen i OL-debatten vært oppsiktsvekkende lav.

Nå nettopp







Etter å ha presentert det prangende nye hovedkvarteret med en prislapp på 1,3 milliarder kroner, skal IOC mandag ettermiddag velge mellom Stockholm/Åre og Milano/Cortina.

Det er en avgjørelse som vil få svært stor betydning for nabofolket i øst, og som også er interessant med tanke på et eventuelt OL i Norge i fremtiden.

Men det merkelige er at OL-spørsmålet i så liten grad har vært en snakkis i Sverige.

Her er det nye IOC-hovedkvarteret. Foto: FABRICE COFFRINI / POOL

Vi er milevis unna en kollektiv neglebiting over kjølen, og spørsmålet er om vi får noen eufori om det blir en svensk variant av et «The decision is Lillehammer»-øyeblikk.

Den svenske OL-prosessen så lenge ut til å være steindød, med lav politisk oppslutning og en splittet befolkning, blant dem som overhodet gadd å engasjere seg.

I løpet av de siste året har den politiske vinden snudd, og det forsøkes nå å generere litt entusiasme i innspurten, blant annet gjennom offentlig backing fra statsminister Stefan Löfven. Men det er et åpent spørsmål i hvilken grad jubeldugnaden dette lykkes.

les også Sveriges regjering sier ja til søknaden om vinter-OL i 2026

Undersøkelser har vært sprikende, der den IOC selv fikk gjennomførte var temmelig positiv. Men i en fersk meningsmåling utført for Radiosporten er 41 prosent negative og 47 prosent positive, mens resten ikke har noen oppfatning. Det betyr at svenskene har en pr-jobb å gjøre i egne rekker, dersom IOC-toppene lander på Stockholm/Åre.

les også Skal IOC få avgjøre et norsk valg?

Noe av det mest interessante ved 2026, er at det fort blir den første anledningen til å bli klokere på realismen i løftene om å nedskalere OL til et mer fornuftig kostnadsnivå.

Med tanke på den endeløse rekken av budsjettsprekker hos tidligere arrangører, blir det også spennende å se om svenske leker vil klare å holde det de lover.

Innsalget har gått ut på at budsjettet på 13 milliarder kroner IKKE skal gå utover skattebetalerne, og der bidraget fra IOC skal være betydelig.

Det er imidlertid allerede blitt stilt spørsmål ved realismen i de økonomiske kalkylene bak prosjektet.

les også Vil du ha OL til Norge? Hei på Sverige!

Sverige arrangerte sommer-OL i 1912 i hovedstaden, og i 1956-lekene ble hestesportøvelsene avviklet samme sted. Men ellers har det vært skuffelser å hente for svenske entusiaster.

Da Lillehammer ble valgt, oppsto det tv-historie med «Jag är inte besviken – jag är förbannad»-intervjuet med John Bruno Jakobsson, etter at Østersund var blitt slått.

I 18-tiden i ettermiddag får vi vite om det omsider blir OL på svensk snø – og om det vil lokke frem følelser i Sverige – av den ene eller andre valøren.

Publisert: 24.06.19 kl. 13:30