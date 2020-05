MENER IDRETT HAR EGENVERDI: Einar Øverenget (t.h) misliker bruken av «dugnad» om det som foregår under coronakrisen. Foto: HØGSKOLEN INNLANDET/BJØRN S. DELEBEKK

Filosofi-professor advarer mot å «ofre idretten»: – Mye mer dramatisk enn vi har trodd

Filosofi-professor Einar Øverenget (56) bruker breddeidretten som eksempel når han frykter konsekvensen av et nedstengt samfunn under coronakrisen.

– Det å stenge ned et samfunn er mye mer dramatisk enn hva vi har gått rundt og trodd. Man fjerner veldig mye av det som gir livet mening. Målet er å unngå smitte, men det er et epidemiologisk mål, som absolutt er vesentlig. Men vi har også veldig mange andre mål i samfunnet. Hva med barns behov for læring, sosial utfoldelse eller mulighet til å drive med idrett? Alt det som gir de unge mening i hverdagen, sier Øverenget.

Han har doktorgrad i filosofi og er professor ved Høgskolen i Innlandet.

BEKYMRET: Einar Øverenget. Foto: HØGSKOLEN INNLANDET

Einar Øverenget understreker at det hersker stor usikkerhet om hva som er rett eller galt for øyeblikket.

– Det ensidige perspektivet om å stoppe et virus er mye mer dramatisk enn man innbiller seg. Å stenge et samfunn er ekstremt inngripende i folks liv. Det er et autoritært grep. Man kan ikke stille spørsmål om dette kun til en epidemiolog eller en politiker: Alle må få spørsmålet. Man snakker om at liv går tapt. Men samtidig ønsker vi frihet og et åpent samfunn. Og det åpne samfunnet er også farlig. Vi kunne senket fartsgrensen til ti kilometer i timen og unngått dødsfall i trafikken, men vi gjør det ikke. Det er lov å røyke og drikke, selv om det er farlig, påpeker mannen som også er forfatter av en lang rekke bøker, sier han.

Fotballcuper avlyses. Håndballsesongen ble aldri avsluttet. Og normale treninger er fortsatt ikke i gang for majoriteten: Coronakrisen fortsetter å prege norsk idrett.

Onsdag kveld avslørte VG hvordan et hittil ukjent notat fra Folkehelseinstituttet (FHI) åpner for vanlige treninger med nærkontakt i breddefotballen.

Likevel har myndighetene sagt nei. FHI og Helsedirektoratet hevder nå at de er enige om den avgjørelsen. Samtidig fjernet Danmark denne uken forbudet mot kontakttrening i breddefotballen.

Øverenget retter en advarende pekefinger mot det som skjer i kjølvannet av valgene som er tatt:

– Om noen tenker at idrett ikke er så viktig, og at det kan ofres, så sier jeg: Det skal du ikke være sikker på. For hva er målet med samfunnet vårt? Handler det bare om ikke å dø? Handler det ikke også om å leve et liv med mening? spør han.

– Barneidrett er et godt eksempel på noe man driver med fordi det er et mål i seg selv. Barn og unge synes det er gøy. I dag har livet blitt slik at «R» (reproduksjonstallet på smitte, journ. anm.) er selve målet. Men et gjennom-instrumentalisert liv er et liv uten mening, mener Øverenget.

For fire uker siden pratet VG med lederen i Trøndelag idrettskrets, Are Bergquist. Han uttrykte bekymring for den mentale helsen til barn og unge når idrettstilbudet bortfaller:

– Mange barn og ungdom er nesten avhengig av denne aktiviteten for å fungere på andre områder. Det er mørketall på hvor mange barn som sliter med ulike ting og har idretten som sitt fristed. Der har de mulighet til å få utløp for frustrasjon, aggresjon eller andre vanskelige følelser, sa han – og høstet støtte hos barneombudet.

VG stilte denne uken, i forbindelse med saken om det omtalte notatet fra FHI, spørsmål til Helsedirektoratet om når de ser for seg en gjenåpning av bredde- og barnefotballen i Norge:

– Helsedirektoratet følger nå nøye med på utviklingen når samfunnet nå gradvis åpner for mer normal aktivitet og vil komme tilbake til mer åpning av idretten når tiden er moden, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave.

Statsminister Erna Solberg fikk tidlig i forrige uke spørsmål om tidspunkt for gjenåpning av treningssentre og breddeidrett:

– Vi skjønner godt at fritidsaktiviteter er viktig, men det må være ordentlige rammer og smittevernssystemer rundt det – og det må komme i det tempoet som følger en prioritering, svarte hun.

– En stund til

Nylig ble det lov for opp til 20 personer å trene sammen - organisert - vel å merke dersom disse holder én meters avstand. Kravet om avstand gjør ordinær fotballtrening, med kontakt, vanskelig.

– Det er mange som har ventet på retningslinjer for når de kan begynne å trene, og konkurrere, som vanlig igjen. Vi må holde på coronatrening en stund til. Trening og konkurranse blir ikke som før. Men med den nye veilederen prøver vi å gjøre det så enkelt som mulig å trene trygt, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse på mandag.

Toppfotballen er allerede i gang med ordinære treninger, siden de er underlagt et strengt smittevernregime.

Publisert: 14.05.20 kl. 22:06

