PRESIDENTENE: Denne trioen leder de største forbundene under Norges idrettsforbund. Fra venstre: skipresident Erik Røste, fotballpresident Terje Svendsen og håndballpresident Kåre Geir Lio. Foto: NTB scanpix

Idrettstopper stemte ned kutt – beskyldes for lønnslobby

Forslaget om mulig lønnskutt i toppen av norsk idrett ble veltet av Norges Skiforbund, Norges Håndballforbund og Norges Fotballforbund. De samme forbundene har ledere med millionlønn.

Nå nettopp







Nå går det tidligere NIF-styremedlemmet som forgjeves frontet kampen for kutt, Jorodd Asphjell, ut mot de mest ressurssterke forbundene.

Kort fortalt handler dette om at det avgåtte styret ville få tinget til å sette et lønnstak for idrettspresidenten på nivå med en stortingsrepresentant – altså 960.000 kroner i året.

Men forslaget falt med 86 mot 71 stemmer.

Skiforbundet og Håndballforbundet var de eneste særforbundene som inntok talerstolen. Begge ønsket å bevare systemet med å overlate slikt til et «kompensasjonsutvalg», og fotballforbundet var på samme linje.

Totalt har disse tre forbundene ti stemmer på idrettstinget. Det betyr at de vippet den aktuelle saken i sin favør.

– Hadde de gått opp på talerstolen og sagt noe i positiv retning, så hadde dette endt helt annerledes. Men slik jeg har forstått, så har det vært en del lobbyvirksomhet i løpet av helgen knyttet til dette, sier Asphjell.

– Mange særforbundsledere har ingen godtgjørelse i det hele tatt. At de som har desidert mest da velger å forsvare ordningen, er merkelig. De burde tenkt på kollegene sine som har minimalt i kompensasjon for å utføre presidentvervet på fritiden, legger han til.

Mens konsulentbruk er blitt hyppig diskutert etter tinget, har det vært lite blest rundt debatten om lønnssystemet.

Tom Tvedt hadde en lønn på snaut 1,6 millioner kroner, inkludert godtgjørelser, som idrettspresident i fjor. Riksrevisjonen har bemerket hvordan lønnsøkningen har vært på 173 prosent i fireårsperioden fra 2012 til 2016.

– Lønnsøkningen på toppen av norsk idrett har vært altfor høy de siste årene. Når det har kommet kritikk mot enkelte særforbund og NIF-styret, samtidig som tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland krevde at mer penger skulle gå til aktivitet, så synes jeg det var rimelig å imøtekomme dette, sier Asphjell til VG.

les også Kloster Aasen: – IOC sin stemme avgjorde ikke NIF-valget

Ski, fotball og håndball har aller presidenter med lønn godt over en stortingsrepresentant.

Skipresident Erik Røste har en grunnlønn på 1,4 millioner kroner. I tillegg til dette kommer firmabil, samt 100.000 kroner i bostøtte hvert år, ifølge skiforbundet. Samlet gir det lønn og godtgjørelser på 1,6 millioner kroner. Og da er pensjonskostnader på 179.000 kroner holdt utenfor.

Håndballpresident Kåre Geir Lio fikk rundt 1,4 millioner kroner i 2018, mens fotballpresident Terje Svendsen hadde lønn og godtgjørelse på i underkant av 1,2 millioner samme år.

Så du denne? Sjekk idrettstoppenes lønnsvekst

Jorodd Asphjell mener de store forbundene utførte omfattende lobbyvirksomhet mot forslaget gjennom helgen på Lillehammer.

– Ville det lagt press på topplønningene i særforbundene også, dersom forslaget hadde blitt vedtatt?

– At de store forbundene måtte tilpasset seg den nye lønnen til idrettspresidenten, kunne selvsagt skjedd, sier han.

les også Idrettspresidenten vil ikke betale konsulentene selv

Tre personer i kompensasjonsutvalget har siden 2015 fastsatt betingelsene for NIFs øverst valgte ledelse. Det skal de altså fortsette med.

– En merkelig avgjørelse. Jeg synes ikke at vi som idrettsorganisasjon skal skylde på et utvalg for hva lønnen vår er, mener Asphjell.

Ishockeypresident Tage Pettersen representerer Høyre på Stortinget og er enig med Asphjell. Han mener lønn tilsvarende en stortingsrepresentant – snaut én million kroner – må holde for idrettspresidenten. Selv får han ingenting for sitt verv.

– Man ville hatt en målestokk som fungerte over tid, sier han om forslaget som ble nedstemt.

I teorien var ikke idrettsledernes lønn et direkte tema under debatten. Men i praksis var den det. For dagens kompensasjonsutvalg virker ikke å ha til hensikt å endre dagens prinsipper, ifølge en fersk uttalelse fra leder Odd Bjarne Solheims til Nordlys.

VILLE BREMSE PRESIDENTLØNNEN: Jorodd Asphjell snakket på vegne av et samlet idrettsstyre – men ble nedstemt. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Håndballpresident Kåre Geir Lio avviser kategorisk at de drev noen form for lobbyvirksomhet under idrettstinget.

– Er dere redde for at forslaget ville fått konsekvenser for høye topplønninger i de store særforbundene?

– Nei, det har ingenting med det å gjøre. Årsaken til at vi ønsker et faglig utvalg, er at det er upraktisk å diskutere lønn på et ting. Det er godt at det er folk som ser på avlønning av ledere i idretten med spesialisters øyne. Om du ser på Tom Tvedt sin lønn, så tror jeg – i forhold til ansvaret og arbeidsmengden – ikke den er urimelig, sier Lio.

Ingrid Blindheim gikk på talerstolen for Norges Håndballforbund på Lillehammer i slutten av mai:

– Det er viktig at vi ivaretar vårt arbeidsgiveransvar for den fulltidsansatte presidenten vår, og da tenker vi at et utvalg eller en kommisjon kan gjøre den oppgaven bedre enn et idrettsting kan gjøre, sa hun.

Også valgkomitéleder Anne Irene Myhr argumenterte for kompensasjonsutvalget, og mener det ville være for liten forutsigbarhet uten dette.

– Hva med skyss, kost og overnatting, samt tap av inntekter og påførte utgifter? Hva med pensjon og eventuelle ettergodtgjøringer? spurte hun.

les også Brukte 85.000 kroner på Kjøll-hjelp: – Urimelig kritikk

Jorodd Asphjell mener det er en avsporing:

– Alle kostnader knyttet til et verv skal selvfølgelig dekkes. Her snakket vi bare om den øverste nivået på lønnen. Utgifter knyttet til møtevirksomhet og slikt kommer naturligvis i tillegg, understreker han.

Konfrontert med Asphjells uttalelser, svarer NFF-president Terje Svendsen følgende:

– Det er helt vanlig i organisasjoner som følger anbefalinger for god eierstyring at en har en komité som håndterer godtgjørelse til styret og som fremlegges for årsmøte eller generalforsamling. For NFFs vedkommende er denne oppgaven lagt til valgkomiteen. Vi mener at tilsvarende prinsipper i henhold til god eierstyring også bør følges i NIF.

les også Håndballprofiler forsvarer forbundets PR-kjøp: – Hausset opp

Svendsen sier at han ikke er kjent med lobbyvirksomhet på Lillehammer om temaet, og at NFF ikke var med på noe slikt.

Kommunikasjonssjef i skiforbundet, Espen Graff, hevder Erik Røstes lønn er drøyt 100.000 kroner lavere enn det skiforbundet skriver i sin egen årsrapport. Han understreker i en e-post til VG at Røstes lønn ikke var tema under debatten på idrettstinget:

– Det som ble diskutert var om NIF skal ha et kompensasjonsutvalg eller ikke, slik som for eksempel Stortinget har en lønnskommisjon, skriver Graff.

Erik Bruun fra skiforbundet var i innlegget opptatt av å legge til rette for kandidater fra hele landet.

Publisert: 20.06.19 kl. 17:20