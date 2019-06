VANT: Caster Semenya vant 800-meteren under Diamond League i Doha i begynnelsen av mai. Nå har hun slått CAS også. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Caster Semenya vant over CAS - må ikke ta medisiner

Caster Semenya vant over det Internasjonale Friidrettsforbundet og CAS. Hun trenger ikke å ta hormonnedsettende medisiner.









Mandag (i dag) ble det klart at Semenya får det som hun vil. Hun får ha sitt naturlige hormonnivå.

– Jeg er takknemlig overfor sveitsisk Høyesterett for denne avgjørelsen. Jeg håper etter dette at jeg igjen skal få løpe som jeg vil, heter det i en uttalelse fra Semenya, melder Daily Mail.

1. mai sa CAS (den internasjonale voldgiftsretten for idrett) seg enig med Det Internasjonale Friidrettsforbundet (IAAF), den sørafrikanske mellomdistanseløperne måtte ta medisiner for å senke testosteronnivået om hun ville konkurrere på toppnivå.

Men 28-åringen ga seg ikke, og nå har hun fått medhold fra sveitsisk Høyesterett, melder sørafrikanske medier.

– Vi la inn en søknad om suspensasjon fra regelverket, som vi i dag fikk vite var suksessfull, sier Semenyas advokat, Greg Nott til 702.co.za.

IAAF har fått frist til 25. juni på å svare.

Fantastisk løp i Doha

Semenya vant 800-meteren på fantastiske 1,54.98 i Doha 3. mai. Om hun ikke hadde vunnet frem kunne det vært hennes siste løp.

Hun har to OL- og tre VM-gull på 800 meter. Hun har altså tatt kampen mot IAAFs nye regler om at kvinnelige idrettsutøvere med naturlig høyt testosteronnivå skal være nødt til å bruke hormonnedsettende medisiner for å få lov til å konkurrere som kvinne i eliteidrett.

– Dette er et utrolig følsomt tema, men det er forbundets ansvar å skape like konkurransevilkår i kvinneidrett, har IAAF-president Sebastian Coe tidligere uttalt.

IAAFs regelverk om å ta hormonnedsettende medisiner for å komme innenfor grenseverdiene, som Semenya ble rammet av, var satt på løpsøvelsene fra 400 meter til en engelsk mil.

Francine Niyonsaba fra Burundi, med OL-sølv på 800 meter fra 2016, har vært rammet av det samme vedtaket som Semenya.

Publisert: 03.06.19 kl. 17:59 Oppdatert: 03.06.19 kl. 18:28