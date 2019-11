LAGKAMERATER: Niclas Castro fra en Obos-ligakamp denne sesongen og Alexis Sánchez og Arturo Vidal under sommerens Copa América. Foto: NTB Scanpix/EPA

AaFK-Castro om stjernemøtet med Sánchez og Vidal: – Surrealistisk

Aalesund-spiller Niklas Castro (23) ble «tatt på senga» da han ble tatt ut i Chiles landslagstropp tidligere i høst, men overgangen fra Obos-ligaen til Alexis Sánchez, Arturo Vidal & Co ble overraskende naturlig.

– Det var selvfølgelig surrealistisk å sitte der med dem. Jeg tenkte litt over det av og til, men det var utrolig morsomt å kunne se at de jo er mennesker som alle oss andre, sier Aalesund-spiller Niklas Castro til VG.

Da Obos-ligaspilleren for noen uker siden ble tatt ut i Chiles landslagstropp, skjønte han ingenting. Han visste ikke en gang at landslagsledelsen fulgte med på ham. Men storspill i Norges nest beste liga har åpenbart gitt resultater, for nå har 23-åringen opplevd å være lagkamerat med superstjerner som Alexis Sánchez (Inter) og Arturo Vidal (Barcelona).

– Jeg kunne ikke tro det en gang, sier Castro om landslagsuttaket og forteller om samlingen:

– Det var utrolig gøy og morsomt å kunne oppleve det og spille på lag med noen av de største stjernene som er i fotballen akkurat nå.

– Hvordan var det å møte så store spillere?

– Alle tok meg godt imot, uansett om det var Vidal eller Sánchez. Det var egentlig som å komme til en hvilken som helst klubb og bare komme rett inn og ha det gøy. Vi pratet som man gjør i en fotballgarderobe, svarer Oslo-gutten.

Sjekk denne Castro-feiringen:

Sang seg inn i varmen

– Men det var jo også utrolig spesielt. Det er ikke hver dag man trener med Vidal, Sánchez og de gutta. Men likevel det ble bare naturlig etter hvert da jeg kom meg inn i gruppa, fortsetter han.

Det første han måtte gjøre var å synge en tradisjonell sang som alle førstereis på gjøre på landslagssamling.

– Etter jeg gjorde det, kom jeg meg i gang, forteller Castro og ler.

Chile slo Guinea 3–2 og spilte 0–0 mot Colombia i de to kampene som ble spilt. Chile ble nummer fire i årets Copa América.

Målmaskin

Den tidligere Vålerenga-spilleren har lagt to gode sesonger bak seg for Kongsvinger og i år Aalesund. Denne sesongen har han foreløpig scoret hele 15 mål. Aalesund har allerede sikret opprykk til Eliteserien, og spill i den øverste ligaen tror Castro kan åpne dører for spill også utenfor Norges grenser i fremtiden.

– Jeg vil selvfølgelig komme så langt som mulig, og det å endelig komme meg til Eliteserien igjen, føler jeg var på tide. Det vil hjelpe meg mye. Jeg håper jeg kommer til å prestere der, og jeg håper jeg blir tatt med på flere landslagssamlinger, sier Castro.

les også Castro gråter ingen tårer for VIF-problemene

– Jeg vil jo selvfølgelig komme meg ut av Norge. Jeg har lyst til å spille Champions League en dag, men jeg tar en ting av gangen og nå er det de siste kampene i Obos-ligaen som gjelder, fortsetter han.

I en mulig karriere i utlandet er det spesielt to ligaer som skiller seg ut for Castro:

– Jeg har lyst til å spille i enten Spania eller Italia. De to ligaene henger ganske høyt, sier han.

I år har han blant annet herjet mot HamKam:

Publisert: 02.11.19 kl. 11:46







