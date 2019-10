Magnus Carlsen har festet grepet mot Caruana

BÆRUM (VG) (Magnus Carlsen-Fabiano Caruana 7,5–4,5 etter fire partier) Magnus Carlsen (28) har fått et solid overtak på Fabiano Caruana (27) i kampen om å bli den første offisielle verdensmester i Fischer-sjakk.

Etter de to første dagene - i alt fire partier - står det 7,5–4,5 i Carlsens favør i semifinalen mellom dem. Tirsdagens åtte avsluttende partier er i «fartsgrenene», der nordmannen normalt sett er bedre enn amerikaneren.

Etter at både Caruana og Carlsen hadde vunnet med svart søndag, var Norges håp i slag mandag og vant først med svart, så ble det remis da han hadde hvitt.

– Jeg skal ikke klage etter som jeg tapte det første partiet. Men akkurat nå irriterer jeg meg bare over et skikkelig dårlig siste parti, sa Carlsen på NRK-sendingen og karakteriserte seg selv som «halvsur».

– Da blir det svært vanskelig for Caruana å ta igjen dette, sa VM-arrangøren, tidligere sjakkpresident, Jøran Aulin-Jansson til VG. Det samme sa Torstein Bae på NRK-sendingen.

– Da ligger han godt an til en VM-finale, fastslo Jon Ludvig Hammer om Carlsen på VGTV.

I den andre semifinalen vant Wesley So begge partiene mandag og har en ledelse på 9–3 over russeren Jan Nepomnjasjtsjij. Men tirsdag skal det deles ut hele 12 poeng, så amerikaneren kan ikke være sikker på finale - med tanke på at Nepomnjasjtsji er kjent for å være sterk i hurtig- og lynsjakk tirsdag.

Allerede etter ti trekk i det første partiet fikk Carlsen et lite overtak.

– Det er massevis av gunstige muligheter for Magnus, fastslo Jon Ludvig Hammer på VGTV, men han mente at computerne overvurderte Carlsens overtak.

I det 18. trekket gjorde Caruana noe som computerne mente var et tabbetrekk (tårn til e4). VG-pilen sto plutselig på 45 prosent sjanse til Carlsen-seier.

– Caruana innrømmer nederlaget og går tilbake med tårnet dit det kom fra, kommenterte Hammer etter Caruanas 19. trekk.

Amerikaneren måtte bruke lang tid, og Carlsen fikk en klar tidsfordel. Caruana hadde et voldsomt press på seg for å unngå tap. Etter 37 trekk måtte han gi seg.

Offiserene sto slik fra start: Hest, tårn, løper, løper, konge, tårn, dronning, hest.

Magnus Carlsen hadde hvite brikker i det andre partiet mandag kveld, men Hammer på VGTV fastslo tidlig at han mente Caruana sto «klart best». Men etter hvert ble det fordel Carlsen, og supercomputeren Sesse ga ham et klart overtak mot trekk 20.

Så jevnet det seg ut. Jon Ludvig Hammer begynte å tolke grimasene til Carlsen:

– Er det «remis-grimasen» eller er det «hvorfor gjorde du det, kan jeg gå for seier-grimasen» vi ser, sa han.

Mot trekk 50 fikk Caruana et lite overtak, men Magnus Carlsen hadde full kontroll.

Semifinalene går over tre dager; søndag, mandag og tirsdag. Så er det finale og bronsefinaler i tre dager fra torsdag.

I Fischer-sjakk settes offiserene på tilfeldige plasser, mens bøndene står der de står til vanlig.

Men det er tre regler som følges:

* Kongen skal stå mellom tårnene.

* Løperne skal stå på felter av ulik farge.

* De sorte brikkene plasseres rett ovenfor sine tilsvarende hvite brikker.

