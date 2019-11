So stadig like beskjeden: Slik har jeg blitt knust av Magnus før

BÆRUM (VG) Wesley So (26) smiler som ei sol etter å ha ydmyket Magnus Carlsen (28) de to første dagene av VM-finalen - men minner om at han har blitt knust av nordmannen i «fartsdisiplinene» tidligere.

Nå nettopp







Han leder utrolige 10,5–1,5 foran lørdagens avslutning, der det skal deles ut i alt 12 poeng og der det skal spilles fire partier «hurtig hurtigsjakk» og fire partier det enda kjappere lynsjakk.

– Jeg glemmer aldri da jeg tapte for Magnus på nettet. Vi spilte i chess.com’s «speedchess»-turnering. Jeg ble knust av Magnus. Jeg husker ikke en gang sifrene ...

Vi kan fortelle ham det: 27,5–9,5 etter partier i to typer lynsjakk (fem og tre minutter) og det enda raskere kulesjakk (1 minutt). Til sammen 37 partier i løpet av tre timer i november 2017.

Jon Ludvig Hammer kommenterer VM i Fischer-sjakk på VGTV

– Det skal være nesten umulig å komme tilbake, men det er Magnus ... Hadde jeg spilt mot andre, så kanskje jeg hadde sagt at det var over, men ikke nå, sier So til VG.

SLAKT: Wesley So ble slått hele 27,5–9,5 i «fartsdisipliner» på chess.com’s «speedchess»-turnering i november 2017. Foto: Skjermdump fra chess.com

Han trenger bare to remiser eller én seier i hurtigsjakk-delen for å bli den første offisielle verdensmester i Fischer-sjakk.

– Det er ingen tvil om at Magnus kan vinne alle lynsjakk-partiene, men før det skal han gjennom fire hurtigsjakk-partier. Han må overleve dem først, sier NRK-eksperten Atle Grønn til VG.

– Det er ingen vanlig stormester som har noen oppskrift på hvordan de skal ta poeng mot Magnus i hurtigsjakk. Men her på Høvikodden har So spilt så godt at det er vanskelig å tro på at det skal være mulig for Magnus å snu dette.

les også Magnus Carlsen blir utspilt i VM-finalen

Jonathan Tisdall, som jobber som ekspert for frchess.com og chess.com, har ikke troen:

– Det ville vært utrolig. Det ville ha vært det kuleste Magnus har gjort noen gang.

– Det er ikke umulig, men jeg tviler sterkt.

Peter Doggers, innholdsdirektør i chess.com, tror at Wesley Sos elsk for Fischer-sjakk har hjulpet ham til de sterke prestasjonene på Høvikodden.

– Dette er noe av det beste han noen gang har spilt, mener Doggers.

les også Carlsen til VG: – Mitt beste år noensinne

– Alle som slår Magnus i noen form for sjakk nå for tiden er imponerende. Og Wesley So kommer til å bli tatt mer seriøst etter dette mesterskapet, mener nederlenderen.

– Amerikaner som blir den første verdensmester i Fischer-sjakk - det passer vel bra?

– Ja, det er morsomt, sier Peter Doggers.

PS: Fischer-sjakk er altså oppkalt etter den amerikanske verdensmesteren i klassisk sjakk, Bobby Fischer.

Fischer-sjakk I Fischer-sjakk settes offiserene på tilfeldige plasser, mens bøndene står der de står til vanlig. Men det er tre regler som følges: * Kongen skal stå mellom tårnene. * Løperne skal stå på felter av ulik farge. * De sorte brikkene plasseres rett ovenfor sine tilsvarende hvite brikker.

Publisert: 02.11.19 kl. 14:31







Mer om